https://ria.ru/20230309/uran-1856888915.html

Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России

Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России - РИА Новости, 09.03.2023

Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России

Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:18

2023-03-09T23:18

2023-03-09T23:24

россия

сенат сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей.Как говорится в распространенном заявлении, семеро сенаторов от обеих партий внесли на рассмотрение "законопроект о запрете импорта российского урана".

https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сенат сша, сша