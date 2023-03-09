Рейтинг@Mail.ru
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 09.03.2023 (обновлено: 23:24 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/uran-1856888915.html
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России - РИА Новости, 09.03.2023
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:18
2023-03-09T23:24
россия
сенат сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей.Как говорится в распространенном заявлении, семеро сенаторов от обеих партий внесли на рассмотрение "законопроект о запрете импорта российского урана".
https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сенат сша, сша
Россия, Сенат США, США
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России

Семь американских сенаторов от обеих партий предложили запретить импорт урана из России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей.
Как говорится в распространенном заявлении, семеро сенаторов от обеих партий внесли на рассмотрение "законопроект о запрете импорта российского урана".
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Теперь официально: Россия — урановый чемпион планеты
2 марта, 08:00
 
РоссияСенат СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала