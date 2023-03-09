https://ria.ru/20230309/uran-1856888915.html
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России - РИА Новости, 09.03.2023
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:18
2023-03-09T23:18
2023-03-09T23:24
россия
сенат сша
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей.Как говорится в распространенном заявлении, семеро сенаторов от обеих партий внесли на рассмотрение "законопроект о запрете импорта российского урана".
https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сенат сша, сша
Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из России
Семь американских сенаторов от обеих партий предложили запретить импорт урана из России
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Группа американских сенаторов предложила запретить импорт урана из РФ, говорится в заявлении законодателей.
Как говорится в распространенном заявлении, семеро сенаторов от обеих партий внесли на рассмотрение "законопроект о запрете импорта российского урана".
Теперь официально: Россия — урановый чемпион планеты