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В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 09.03.2023 (обновлено: 22:37 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856877436.html
В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны
В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны - РИА Новости, 09.03.2023
В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны
Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это свидетельствует об "опасной тенденции", заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:32
2023-03-09T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
алексей данилов
владимир зеленский
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это свидетельствует об "опасной тенденции", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов".Данилов также упомянул выступление некоего политического деятеля из Львовской области, который призвал сесть за стол переговоров.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог.Запад неизменно призывает Москву к переговорам, к которым Кремль проявляет готовность. При этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854820873.html
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в мире, алексей данилов, владимир зеленский, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны

СНБО назвал рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией, опасной тенденцией

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это свидетельствует об "опасной тенденции", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов".
«

"Имейте в виду: таких (выступающих за переговоры с Россией. — Прим. ред.) становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить", — сказал он.

Данилов также упомянул выступление некоего политического деятеля из Львовской области, который призвал сесть за стол переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог.
Запад неизменно призывает Москву к переговорам, к которым Кремль проявляет готовность. При этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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