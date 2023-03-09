В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны
СНБО назвал рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией, опасной тенденцией
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это свидетельствует об "опасной тенденции", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов".
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"Имейте в виду: таких (выступающих за переговоры с Россией. — Прим. ред.) становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить", — сказал он.
Данилов также упомянул выступление некоего политического деятеля из Львовской области, который призвал сесть за стол переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог.
Запад неизменно призывает Москву к переговорам, к которым Кремль проявляет готовность. При этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.