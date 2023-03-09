https://ria.ru/20230309/ukraina-1856877436.html

В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны

В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны - РИА Новости, 09.03.2023

В СНБО Украины выявили "опасную тенденцию" среди граждан страны

Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это свидетельствует об "опасной тенденции", заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:32

2023-03-09T21:32

2023-03-09T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

алексей данилов

владимир зеленский

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это свидетельствует об "опасной тенденции", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов".Данилов также упомянул выступление некоего политического деятеля из Львовской области, который призвал сесть за стол переговоров.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог.Запад неизменно призывает Москву к переговорам, к которым Кремль проявляет готовность. При этом в США игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но киевский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854820873.html

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в мире, алексей данилов, владимир зеленский, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины