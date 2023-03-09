Рейтинг@Mail.ru
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия" - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856807850.html
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия" - РИА Новости, 09.03.2023
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:32
2023-03-09T16:32
в мире
украина
россия
брянская область
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
укроборонпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_54330006c412cd90363066edbbca9f7b.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине.По словам украинского президента, обсуждалась защита энергетической инфраструктуры страны.Как сообщило сегодня Министерство обороны России, вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области. Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
украина
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f087d2e7facf22c324ed40f160d40ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, укроборонпром
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Укроборонпром
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"

Зеленский провел совещание с силовиками после серии взрывов на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине.
По словам украинского президента, обсуждалась защита энергетической инфраструктуры страны.
«
"Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, Главное разведывательное управление, Служба внешней разведки и соответствующие представители правительства", — пояснил глава киевского режима.
Как сообщило сегодня Министерство обороны России, вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области. Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
Вчера, 13:59
 
В миреУкраинаРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкроборонпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала