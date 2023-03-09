https://ria.ru/20230309/ukraina-1856807850.html
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия" - РИА Новости, 09.03.2023
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:32
2023-03-09T16:32
2023-03-09T16:32
в мире
украина
россия
брянская область
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
служба безопасности украины
укроборонпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_54330006c412cd90363066edbbca9f7b.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине.По словам украинского президента, обсуждалась защита энергетической инфраструктуры страны.Как сообщило сегодня Министерство обороны России, вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области. Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
украина
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f087d2e7facf22c324ed40f160d40ceb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, укроборонпром
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Укроборонпром
Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"
Зеленский провел совещание с силовиками после серии взрывов на Украине