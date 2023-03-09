https://ria.ru/20230309/ukraina-1856807850.html

Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"

Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия" - РИА Новости, 09.03.2023

Зеленский провел совещание с силовиками после российского "удара возмездия"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:32

2023-03-09T16:32

2023-03-09T16:32

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что провел совещание с представителями всех силовых структур после серии взрывов на Украине.По словам украинского президента, обсуждалась защита энергетической инфраструктуры страны.Как сообщило сегодня Министерство обороны России, вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области. Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html

украина

россия

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Ольга Матыс

в мире, украина, россия, брянская область, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, укроборонпром