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На Украине повреждена магистральная электрическая сеть
На Украине повреждена магистральная электрическая сеть - РИА Новости, 09.03.2023
На Украине повреждена магистральная электрическая сеть
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине в результате ударов повреждена магистральная сеть, в РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:24
2023-03-09T15:24
2023-03-09T15:24
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине в результате ударов повреждена магистральная сеть, в связи с чем в регионах сохраняется проблема доставки электричества. Ранее в четверг министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины. "Есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго". Поэтому в отдельных областях есть ограничения электроснабжения. Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион", - приводит слова Кудрицкого издание "Экономическая правда". Он отметил, что энергетики работают над возобновлением энергопитания во всех регионах страны. Кудрицкий подчеркнул, что не понятно окончательно, сколько времени нужно на восстановление энергосистемы. Сроки восстановления будут известны в середине или в конце дня, уточнил он.
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в мире, украина, укрэнерго, жкх
В мире, Украина, Укрэнерго, ЖКХ
На Украине повреждена магистральная электрическая сеть
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: на Украине повреждена магистральная электрическая сеть
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил
, что на Украине в результате ударов повреждена магистральная сеть, в связи с чем в регионах сохраняется проблема доставки электричества.
Ранее в четверг министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в семи областях Украины.
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"Есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго". Поэтому в отдельных областях есть ограничения электроснабжения. Нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, по которой ее доставляют в тот или иной регион", - приводит слова Кудрицкого издание "Экономическая правда".
Он отметил, что энергетики работают над возобновлением энергопитания во всех регионах страны. Кудрицкий подчеркнул, что не понятно окончательно, сколько времени нужно на восстановление энергосистемы. Сроки восстановления будут известны в середине или в конце дня, уточнил он.
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