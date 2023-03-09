https://ria.ru/20230309/ukraina-1856757594.html

СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации

СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации

В минобороны Украины сообщили, что осужденные ранее за уклонение от мобилизации украинцы призывного возраста все равно могут быть призваны в армию, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:56

2023-03-09T13:56

2023-03-09T13:56

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В минобороны Украины сообщили, что осужденные ранее за уклонение от мобилизации украинцы призывного возраста все равно могут быть призваны в армию, сообщает в четверг издание "Страна". Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. "По результатам медицинского осмотра гражданин Украины может быть взят на военный учет, несмотря на то, что он ранее был приговорен к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - сообщает издание в Telegram-канале, ссылаясь на ответ минобороны на запрос "Судебно-юридической газеты". В опубликованном ответе минобороны уточняется, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением, то есть в теории "всех осужденных за нетяжкие преступления" могут призвать в армию. Исключением может быть только ранее приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856596378.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр