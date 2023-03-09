https://ria.ru/20230309/ukraina-1856757594.html
СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации
СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации
В минобороны Украины сообщили, что осужденные ранее за уклонение от мобилизации украинцы призывного возраста все равно могут быть призваны в армию, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:56
2023-03-09T13:56
2023-03-09T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В минобороны Украины сообщили, что осужденные ранее за уклонение от мобилизации украинцы призывного возраста все равно могут быть призваны в армию, сообщает в четверг издание "Страна". Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. "По результатам медицинского осмотра гражданин Украины может быть взят на военный учет, несмотря на то, что он ранее был приговорен к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - сообщает издание в Telegram-канале, ссылаясь на ответ минобороны на запрос "Судебно-юридической газеты". В опубликованном ответе минобороны уточняется, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением, то есть в теории "всех осужденных за нетяжкие преступления" могут призвать в армию. Исключением может быть только ранее приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856596378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: на Украине призовут в армию осужденных за уклонение от мобилизации
"Страна": осужденных за уклонение от мобилизации все равно могут призвать в ВСУ
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
В минобороны Украины сообщили, что осужденные ранее за уклонение от мобилизации украинцы призывного возраста все равно могут быть призваны в армию, сообщает в четверг издание "Страна
".
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада
продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
"По результатам медицинского осмотра гражданин Украины может быть взят на военный учет, несмотря на то, что он ранее был приговорен к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - сообщает издание в Telegram-канале, ссылаясь на ответ минобороны на запрос "Судебно-юридической газеты".
В опубликованном ответе минобороны уточняется, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением, то есть в теории "всех осужденных за нетяжкие преступления" могут призвать в армию. Исключением может быть только ранее приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
На Украине заблокировали телеграм-каналы, оповещавшие о раздаче повесток