https://ria.ru/20230309/ukraina-1856743653.html

У Киева нет возможностей для подрыва "Северных потоков", считает эксперт

У Киева нет возможностей для подрыва "Северных потоков", считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2023

У Киева нет возможностей для подрыва "Северных потоков", считает эксперт

Украина не обладает специалистами и техническими возможностями для самостоятельного проведения такой сложной операции, как подрыв "Северных потоков", не говоря... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:26

2023-03-09T13:26

2023-03-09T13:26

технологии

украина

киев

европа

алексей леонков

северный поток

турецкий поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Украина не обладает специалистами и техническими возможностями для самостоятельного проведения такой сложной операции, как подрыв "Северных потоков", не говоря уже о неких частных лицах, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Газета New York Times ранее сообщила о разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у польской компании, которая принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. "Это нелепый вброс, потому что люди, которые это писали, далеки от военно-морских операций такой сложности, которой являлся подрыв "Северных потоков". Это ложный след, такой же ложный след они (Запад – ред.) пускали по подрыву Крымского моста. И рассчитан он на неподготовленного читателя, который готов поверить в любую версию", - сказал Леонков. Он напомнил, что операция проводилась на предельно допустимой глубине для использования специального снаряжения аквалангистов. Кроме того, вероятно, применялась специальная взрывчатка повышенной мощности, некий аналог пластида. "Если мы говорим про трубу, она имела толщину порядка 40-60 см специального бетона вокруг. Чтобы это подорвать, нужно быть специалистами экстра-класса. Плюс, технические возможности выхода на точку погружения, транспортировки взрывчатки с учетом морских течений, организация безупречного подрыва на такой глубине – это тоже целая наука", - отметил собеседник. Леонков пояснил, что такими возможностями обладают только США, Великобритания и, частично, Норвегия. Он напомнил, что именно норвежские глубоководные специалисты участвовали в операции по спасению и подъему подлодки "Курск". Он добавил, что украинским специалистам даже негде было получить такие навыки – Черное море хотя теоретически и обладает подобными глубинами для тренировки, однако скопления сероводоровода не позволяют там безопасно работать дайверам. "Иначе бы украинцы уже давно рванули бы "Турецкий поток", - резюмировал Леонков.

https://ria.ru/20230309/peskov-1856728140.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

украина

киев

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технологии, украина, киев, европа, алексей леонков, северный поток, турецкий поток, авария на "северных потоках"