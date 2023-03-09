https://ria.ru/20230309/ukraina-1856716063.html

Ле Пен предупредила о "столетней войне" в случае продолжения помощи Киеву

Ле Пен предупредила о "столетней войне" в случае продолжения помощи Киеву - РИА Новости, 09.03.2023

Ле Пен предупредила о "столетней войне" в случае продолжения помощи Киеву

Конфликт на Украине затянется, потому что Киев не сможет выиграть без вступления НАТО в конфликт, что будет означать мировую войну, поэтому поставки... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:15

2023-03-09T12:15

2023-03-09T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

марин ле пен

нато

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине затянется, потому что Киев не сможет выиграть без вступления НАТО в конфликт, что будет означать мировую войну, поэтому поставки наступательных вооружений Киеву должны прекратиться, заявила Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте. "Не существует пятидесяти разных решений, кроме мирного соглашения, все остальные будут плохими. Украина не выиграет – только при условии, что НАТО придет ей на помощь. Но если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт. Если мы продолжим поставлять вооружения – которых у нас, кстати, и нет – Украине, лишая их нашу собственную армию, тогда пред нами "столетняя война", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции France Inter в четверг. Она отметила, что ее партия "Национальное объединение" не выступает против поставок оборонительных вооружений Украине, но поставки наступательных вооружений могут усугубить конфликт. "Поставки наступательных вооружений тревожат нас, потому что это может стать элементом, который будет способствовать перерастанию территориального конфликта в мировой", - заявила она. Ле Пен отметила, что Франция должна способствовать поиску мирного решения и взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию на Украине, к чему политик призывала в открытом письме, опубликованном в конце февраля. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе, военных самолетов и тяжелых танков Leclerc. Первые французские колесные танки AMX-10RC, по информации минобороны Франции, должны прибыть на Украину на этой неделе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/nato-1848797470.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831567943.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, марин ле пен, нато, ситуация в днр и лнр