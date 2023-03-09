https://ria.ru/20230309/ukraina-1856704585.html

СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года

СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года

Мирный план Китая по Украине был составлен с учетом прогноза китайских военных экспертов о том, что боевые действия завершатся примерно летом 2023 года,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:41

2023-03-09T11:41

2023-03-09T11:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мирный план Китая по Украине был составлен с учетом прогноза китайских военных экспертов о том, что боевые действия завершатся примерно летом 2023 года, сообщила японская газета Nikkei Asia со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Японское издание отмечает, что Китай в прошлом призывал к прекращению огня, однако страна "не желала предпринимать никаких конкретных действий". По оценке газеты, причина "внезапных перемен в Китае" якобы кроется в отчете, опубликованном двумя месяцами ранее аналитическим центром в Пекине. Речь идет о китайской академии военных наук (AMS), которая находится под управлением Народно-освободительной армии Китая (ВС КНР). "Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре AMS завершила моделирование конфликта на Украине, в результате которого было сделано удивительное заключение. Моделирование показало, что (конфликт - ред.)... подойдет к концу примерно летом 2023 года", - говорится в публикации. При этом отмечается, что "преимущество" в этот момент будет на стороне России. В отчете академии говорится, что как российская, так и украинская экономики будут "слишком истощены" для дальнейшего продолжения боевых действий. "Выслушав прогноз AMS, Пекин подготовил мирное предложение", - отмечено в статье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России. Президент США Джо Байден раскритиковал китайскую инициативу, заявив, что она выгодна только России, а в ЕС заявили, что китайская инициатива по Украине не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856268003.html

https://ria.ru/20230305/postavki-1856013239.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, китай, россия, ситуация в днр и лнр