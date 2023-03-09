Рейтинг@Mail.ru
СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856704585.html
СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года
СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года
Мирный план Китая по Украине был составлен с учетом прогноза китайских военных экспертов о том, что боевые действия завершатся примерно летом 2023 года,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:41
2023-03-09T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554824_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_3d77a6e0c9ef18d6a63fe1537a77221d.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мирный план Китая по Украине был составлен с учетом прогноза китайских военных экспертов о том, что боевые действия завершатся примерно летом 2023 года, сообщила японская газета Nikkei Asia со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Японское издание отмечает, что Китай в прошлом призывал к прекращению огня, однако страна "не желала предпринимать никаких конкретных действий". По оценке газеты, причина "внезапных перемен в Китае" якобы кроется в отчете, опубликованном двумя месяцами ранее аналитическим центром в Пекине. Речь идет о китайской академии военных наук (AMS), которая находится под управлением Народно-освободительной армии Китая (ВС КНР). "Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре AMS завершила моделирование конфликта на Украине, в результате которого было сделано удивительное заключение. Моделирование показало, что (конфликт - ред.)... подойдет к концу примерно летом 2023 года", - говорится в публикации. При этом отмечается, что "преимущество" в этот момент будет на стороне России. В отчете академии говорится, что как российская, так и украинская экономики будут "слишком истощены" для дальнейшего продолжения боевых действий. "Выслушав прогноз AMS, Пекин подготовил мирное предложение", - отмечено в статье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России. Президент США Джо Байден раскритиковал китайскую инициативу, заявив, что она выгодна только России, а в ЕС заявили, что китайская инициатива по Украине не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856268003.html
https://ria.ru/20230305/postavki-1856013239.html
украина
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ec4a22baa79aeb0a1830f1668fd3f675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: китайские эксперты ждут окончания конфликта на Украине летом 2023 года

Nikkei Asia: китайские эксперты исходят из окончания конфликта на Украине летом 2023 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мирный план Китая по Украине был составлен с учетом прогноза китайских военных экспертов о том, что боевые действия завершатся примерно летом 2023 года, сообщила японская газета Nikkei Asia со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине
7 марта, 12:42
Японское издание отмечает, что Китай в прошлом призывал к прекращению огня, однако страна "не желала предпринимать никаких конкретных действий". По оценке газеты, причина "внезапных перемен в Китае" якобы кроется в отчете, опубликованном двумя месяцами ранее аналитическим центром в Пекине. Речь идет о китайской академии военных наук (AMS), которая находится под управлением Народно-освободительной армии Китая (ВС КНР).
"Согласно источникам, близким к китайскому правительству, в декабре AMS завершила моделирование конфликта на Украине, в результате которого было сделано удивительное заключение. Моделирование показало, что (конфликт - ред.)... подойдет к концу примерно летом 2023 года", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что "преимущество" в этот момент будет на стороне России. В отчете академии говорится, что как российская, так и украинская экономики будут "слишком истощены" для дальнейшего продолжения боевых действий. "Выслушав прогноз AMS, Пекин подготовил мирное предложение", - отмечено в статье.
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе
7 марта, 06:33
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России. Президент США Джо Байден раскритиковал китайскую инициативу, заявив, что она выгодна только России, а в ЕС заявили, что китайская инициатива по Украине не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором".
Россия проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Шольц: Китай заверил, что не будет поставлять оружие России
5 марта, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала