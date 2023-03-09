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Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856695829.html
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине - РИА Новости, 09.03.2023
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником для урегулирования на Украине, но считает, что время для этого ещё не пришло. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:04
2023-03-09T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
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россия
биньямин нетаньяху
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником для урегулирования на Украине, но считает, что время для этого ещё не пришло. "Я готов сделать все.... Если обе стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству и что я мог бы быть полезен, я рассмотрю это. Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica, добавив, что конфликт "все еще будет продолжаться до того, как представится такая возможность". Нетаньяху в четверг начинает двухдневный визит в Рим, где встретится с местной еврейской общиной и представителями итальянского правительства. Говоря об отношениях с Россией и Украиной, Нетаньяху заявил, что Израиль является единственной страной, пилоты которой летают над Голанскими высотами в пределах досягаемости российских самолетов в Сирии для того, чтобы "предотвратить военную помощь Ирана движению "Хезболлах". "Мы заинтересованы в том, чтобы избежать конфронтации с Россией. Есть тысячи евреев, которые все еще живут в России, и мы не хотим, чтобы их эмиграции в Израиль помешали. Наши отношения с Россией очень сложные, но мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам и положить конец этому конфликту", - сказал премьер Израиля.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854962134.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что готов посредничать для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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РИМ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником для урегулирования на Украине, но считает, что время для этого ещё не пришло.
"Я готов сделать все.... Если обе стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству и что я мог бы быть полезен, я рассмотрю это. Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica, добавив, что конфликт "все еще будет продолжаться до того, как представится такая возможность".
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Нетаньяху в четверг начинает двухдневный визит в Рим, где встретится с местной еврейской общиной и представителями итальянского правительства.
Говоря об отношениях с Россией и Украиной, Нетаньяху заявил, что Израиль является единственной страной, пилоты которой летают над Голанскими высотами в пределах досягаемости российских самолетов в Сирии для того, чтобы "предотвратить военную помощь Ирана движению "Хезболлах".
"Мы заинтересованы в том, чтобы избежать конфронтации с Россией. Есть тысячи евреев, которые все еще живут в России, и мы не хотим, чтобы их эмиграции в Израиль помешали. Наши отношения с Россией очень сложные, но мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам и положить конец этому конфликту", - сказал премьер Израиля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаРоссияБиньямин НетаньяхуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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