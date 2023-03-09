https://ria.ru/20230309/ukraina-1856695829.html

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине - РИА Новости, 09.03.2023

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником для урегулирования на Украине, но считает, что время для этого ещё не пришло. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:04

2023-03-09T11:04

2023-03-09T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

россия

биньямин нетаньяху

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником для урегулирования на Украине, но считает, что время для этого ещё не пришло. "Я готов сделать все.... Если обе стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству и что я мог бы быть полезен, я рассмотрю это. Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло", - заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica, добавив, что конфликт "все еще будет продолжаться до того, как представится такая возможность". Нетаньяху в четверг начинает двухдневный визит в Рим, где встретится с местной еврейской общиной и представителями итальянского правительства. Говоря об отношениях с Россией и Украиной, Нетаньяху заявил, что Израиль является единственной страной, пилоты которой летают над Голанскими высотами в пределах досягаемости российских самолетов в Сирии для того, чтобы "предотвратить военную помощь Ирана движению "Хезболлах". "Мы заинтересованы в том, чтобы избежать конфронтации с Россией. Есть тысячи евреев, которые все еще живут в России, и мы не хотим, чтобы их эмиграции в Израиль помешали. Наши отношения с Россией очень сложные, но мы делаем все возможное, чтобы помочь украинцам и положить конец этому конфликту", - сказал премьер Израиля.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854962134.html

https://ria.ru/20230216/sistema-1852478445.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, ситуация в днр и лнр