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В Крыму пояснили идею денацификации Украины - РИА Новости, 09.03.2023
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08:39 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856667477.html
В Крыму пояснили идею денацификации Украины
В Крыму пояснили идею денацификации Украины - РИА Новости, 09.03.2023
В Крыму пояснили идею денацификации Украины
Украине придется публично отказаться от нацистской идеологии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:39
2023-03-09T08:39
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украина
россия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Украине придется публично отказаться от нацистской идеологии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Нам придется "расколдовывать" население украинских регионов, выводить его из состояния информационного токсикоза. Сделать это дистанционно — крайне непростая задача. Собственно, это и есть процесс денацификации Украины. Мы видим его как публичный отказ от нацистской идеологии, преследование всех нацистов, которые совершали преступления с нацистскими лозунгами", - сказал Константинов. По его словам, регионы Украины, подконтрольные киевскому режиму, "запуганы и забиты". "Пока мы их не освободим, мы ситуацию в них не переломим, какие бы пророссийские они ни были в недавнем прошлом. Денацификация - это в том числе расследование всех этих злодеяний и наказание преступников. А когда преступникам станет страшно, пройдёт страх у хороших людей. Тех, кто задавлен, заморочен и обманут киевским режимом. Вот когда мы выведем их из этого состояния, они обязательно выберут Россию", - подчеркнул глава крымского парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230127/klishas-1847764551.html
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в мире, украина, россия, владимир константинов
В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов
В Крыму пояснили идею денацификации Украины

Глава парламента Крыма Константинов: Украине придется отказаться от нацистской идеологии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Украине придется публично отказаться от нацистской идеологии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нам придется "расколдовывать" население украинских регионов, выводить его из состояния информационного токсикоза. Сделать это дистанционно — крайне непростая задача. Собственно, это и есть процесс денацификации Украины. Мы видим его как публичный отказ от нацистской идеологии, преследование всех нацистов, которые совершали преступления с нацистскими лозунгами", - сказал Константинов.
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По его словам, регионы Украины, подконтрольные киевскому режиму, "запуганы и забиты".
"Пока мы их не освободим, мы ситуацию в них не переломим, какие бы пророссийские они ни были в недавнем прошлом. Денацификация - это в том числе расследование всех этих злодеяний и наказание преступников. А когда преступникам станет страшно, пройдёт страх у хороших людей. Тех, кто задавлен, заморочен и обманут киевским режимом. Вот когда мы выведем их из этого состояния, они обязательно выберут Россию", - подчеркнул глава крымского парламента.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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