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На Украине из-за обесточивания железных дорог начались задержки поездов - РИА Новости, 09.03.2023
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07:53 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856664128.html
На Украине из-за обесточивания железных дорог начались задержки поездов
На Украине из-за обесточивания железных дорог начались задержки поездов - РИА Новости, 09.03.2023
На Украине из-за обесточивания железных дорог начались задержки поездов
Несколько поездов Украинской железной дороги ("Укрзализныци") задерживаются более чем на час из-за обесточивания отдельных участков путей, сообщает компания в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:53
2023-03-09T07:53
украина
киев
черкасская область
в мире
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Несколько поездов Украинской железной дороги ("Укрзализныци") задерживаются более чем на час из-за обесточивания отдельных участков путей, сообщает компания в четверг. "Имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы. Из 98 рейсов "Укрзализныци" 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Там уточнили, что все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность. Ранее в четверг о проблемах со светом сообщалось в Киеве, Киевской, а также Днепропетровской и Черкасской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
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украина, киев, черкасская область, в мире
Украина, Киев, Черкасская область, В мире
На Украине из-за обесточивания железных дорог начались задержки поездов

На Украине из-за обесточивания участков железных дорог задержали несколько поездов

© Depositphotos.com / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Depositphotos.com / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Несколько поездов Украинской железной дороги ("Укрзализныци") задерживаются более чем на час из-за обесточивания отдельных участков путей, сообщает компания в четверг.
"Имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы. Из 98 рейсов "Укрзализныци" 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 - более чем на 30 минут", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Там уточнили, что все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность.
Ранее в четверг о проблемах со светом сообщалось в Киеве, Киевской, а также Днепропетровской и Черкасской областях. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
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