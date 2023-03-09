https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html
Омбудсмен ДНР заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине
Омбудсмен ДНР заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
Омбудсмен ДНР заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что условия содержания пленных на Украине ухудшаются, а пытки ужесточаются. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T02:17
2023-03-09T02:17
2023-03-09T02:20
дарья морозова
донецкая народная республика
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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что условия содержания пленных на Украине ухудшаются, а пытки ужесточаются. По ее словам, "один из новых пыток – раскаленное дуло автомата". "Я уже не говорю о пулевых ранениях, в которые просто штык-ножи всовывают, выворачивают эти раны… Психологические пытки – имитация расстрела, звонки родственниками, есть случаи…, когда вымогают у родственников деньги. К сожалению, ситуация не поменялась, она была и с 2014 года… но тогда были минские соглашения (по урегулированию на Донбассе – ред.) и за этим пристально наблюдало международное сообщество, и Украина не выкладывала это все массой так, как сейчас. Это их (Киев – ред.) сдерживало", - сказала омбудсмен. По ее словам, все факты пыток пленных фиксируются, пытки – это военные преступления, не имеющие сроков давности. Морозова заявила, что на данный момент идет переговорный процесс по обмену теми, "кто попал в плен с началом СВО, потому что еще осталось определенное количество тех, кто находились в плену в Украине еще до начала СВО". "Что касается Донецкой народной республики, то сейчас в плену на территории Украины находятся порядка 356 человек, о которых мы знаем", - сказала омбудсмен. Она назвала коллапсом ситуацию с пропавшими без вести. Морозова сообщила, что еще в 2015 году ДНР предложила Киеву дорожную карту по поиску пропавших без вести, но "Украина находила любые аргументы, чтобы только эту дорожную карту не рассматривать, а в 2021 году нам заявили, что этот вопрос не интересен, им заниматься не будут". "Сейчас есть часть пропавших без вести во время СВО, но также порядка 365 человек только с нашей стороны (ДНР – ред.) числится пропавшими без вести с 2014 года", - заключила омбудсмен.
https://ria.ru/20230308/plennye-1856611049.html
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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, киев, в мире
Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев, В мире
Омбудсмен ДНР заявила об ухудшении условий содержания пленных на Украине
Омбудсмен ДНР Морозова: условия содержания пленных на Украине ухудшаются
МИНСК, 9 мар – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила
, что условия содержания пленных на Украине ухудшаются, а пытки ужесточаются.
«
"Безнаказанность со стороны международного сообщества, на мой взгляд, привела к тому, что пытки с каждым обменом, опросом вышедших из плена, только ужесточаются, ухудшаются условия содержания", - сказала Морозова в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1".
По ее словам, "один из новых пыток – раскаленное дуло автомата". "Я уже не говорю о пулевых ранениях, в которые просто штык-ножи всовывают, выворачивают эти раны… Психологические пытки – имитация расстрела, звонки родственниками, есть случаи…, когда вымогают у родственников деньги. К сожалению, ситуация не поменялась, она была и с 2014 года… но тогда были минские соглашения (по урегулированию на Донбассе
– ред.) и за этим пристально наблюдало международное сообщество, и Украина не выкладывала это все массой так, как сейчас. Это их (Киев
– ред.) сдерживало", - сказала омбудсмен.
По ее словам, все факты пыток пленных фиксируются, пытки – это военные преступления, не имеющие сроков давности.
Морозова заявила, что на данный момент идет переговорный процесс по обмену теми, "кто попал в плен с началом СВО, потому что еще осталось определенное количество тех, кто находились в плену в Украине еще до начала СВО". "Что касается Донецкой народной республики, то сейчас в плену на территории Украины находятся порядка 356 человек, о которых мы знаем", - сказала омбудсмен.
Она назвала коллапсом ситуацию с пропавшими без вести. Морозова сообщила, что еще в 2015 году ДНР предложила Киеву дорожную карту по поиску пропавших без вести, но "Украина находила любые аргументы, чтобы только эту дорожную карту не рассматривать, а в 2021 году нам заявили, что этот вопрос не интересен, им заниматься не будут".
"Сейчас есть часть пропавших без вести во время СВО, но также порядка 365 человек только с нашей стороны (ДНР – ред.) числится пропавшими без вести с 2014 года", - заключила омбудсмен.
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом