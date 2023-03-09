https://ria.ru/20230309/ubiystvo-1856809752.html
СК раскрыл убийства главреда курганской газеты спустя 22 года
СК раскрыл убийства главреда курганской газеты спустя 22 года - РИА Новости, 09.03.2023
СК раскрыл убийства главреда курганской газеты спустя 22 года
Следственные органы раскрыли убийство главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова, совершенное в 2001 году в гаражном кооперативе Кургана,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:38
2023-03-09T16:38
2023-03-09T16:40
происшествия
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курган
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости. Следственные органы раскрыли убийство главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова, совершенное в 2001 году в гаражном кооперативе Кургана, двое обвиняемых, члены вооруженной банды, предстанут перед судом, сообщило в четверг управление СК РФ по региону. По данным СУСК, 18 мая 2001 года в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обозревателя и главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова обратилась его супруга: накануне мужчина ушел на работу, но домой не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", но установить причастного к исчезновению журналиста не удалось. Раскрытие преступления стало возможным благодаря начавшейся с 2020 года работе специальной следственно-оперативной группы, в том числе было проведено более 100 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 300 человек. В результате было установлено, что долгое время члены вооруженной банды следили за Кирсановым: утром 17 мая 2001 года Александр Штингер и Иван Курпишев прибыли к гаражу потерпевшего на территории ГСК №28 в Кургане, где, используя металлическую дубинку, его убили. Из гаража и автомобиля они забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью журналиста, после чего тело вывезли из кооператива, а автомобиль Кирсанова переместили к зданию, где он работал. В 2021 году в ходе проведенных судебных экспертиз на чехлах сидений автомобиля были обнаружены биологические следы фигурантов. "Оба обвиняемых были задержаны в 2021 году, на период следствия по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Курпишева и Штингера. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Кроме того, СК установил причастность к этому преступлению еще двух представителей криминальных структур Кургана, которые были убиты более десяти лет назад. Они обвиняются в совершении убийства курганского журналиста по пунктам "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, по найму), а также части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230304/kidnepping-1855723648.html
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происшествия, россия, курган, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курган, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл убийства главреда курганской газеты спустя 22 года
СК сообщил о раскрытии убийства главреда курганской газеты, совершенного в 2001 году
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости.
Следственные органы раскрыли убийство главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова, совершенное в 2001 году в гаражном кооперативе Кургана, двое обвиняемых, члены вооруженной банды, предстанут перед судом, сообщило
в четверг управление СК РФ по региону.
По данным СУСК, 18 мая 2001 года в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обозревателя и главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова обратилась его супруга: накануне мужчина ушел на работу, но домой не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", но установить причастного к исчезновению журналиста не удалось.
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Раскрытие преступления стало возможным благодаря начавшейся с 2020 года работе специальной следственно-оперативной группы, в том числе было проведено более 100 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 300 человек. В результате было установлено, что долгое время члены вооруженной банды следили за Кирсановым: утром 17 мая 2001 года Александр Штингер и Иван Курпишев прибыли к гаражу потерпевшего на территории ГСК №28 в Кургане, где, используя металлическую дубинку, его убили. Из гаража и автомобиля они забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью журналиста, после чего тело вывезли из кооператива, а автомобиль Кирсанова переместили к зданию, где он работал. В 2021 году в ходе проведенных судебных экспертиз на чехлах сидений автомобиля были обнаружены биологические следы фигурантов.
"Оба обвиняемых были задержаны в 2021 году, на период следствия по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Курпишева и Штингера. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Кроме того, СК установил причастность к этому преступлению еще двух представителей криминальных структур Кургана, которые были убиты более десяти лет назад.
Они обвиняются в совершении убийства курганского журналиста по пунктам "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, по найму), а также части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), уточняется в сообщении.
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