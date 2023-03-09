https://ria.ru/20230309/tuman-1856888434.html
Московских водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах
Московских водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах - РИА Новости, 09.03.2023
Московских водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах
Автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана и гололедицы в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:13
2023-03-09T23:13
2023-03-09T23:13
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобилистам следует быть внимательными на дороге из-за тумана и гололедицы в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "После 23.00 и до 10.00 10 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров, местами возможно образование гололедицы. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230309/moroz-1856834102.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
Московских водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах
Московских автомобилистов предупредили о тумане и гололедице на дорогах ночью