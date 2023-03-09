https://ria.ru/20230309/tsru-1856654828.html

СМИ: ЦРУ предупреждало о подготовке украинцами взрыва на "Северных потоках"

СМИ: ЦРУ предупреждало о подготовке украинцами взрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: ЦРУ предупреждало о подготовке украинцами взрыва на "Северных потоках"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще летом предупреждало европейских коллег о возможной подготовке теракта на "Северных потоках" украинскими... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T03:09

2023-03-09T03:09

2023-03-09T04:14

северный поток

авария на "северных потоках"

центральное разведывательное управление (цру)

балтийское море

сша

германия

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще летом предупреждало европейских коллег о возможной подготовке теракта на "Северных потоках" украинскими гражданами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.Согласно изданию, в июне-июле 2022 года, за несколько месяцев до атаки на "Северный поток", ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам предупреждение о возможном нападении на трубопровод.Уведомление включало информацию о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию, сообщили источники.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений

https://ria.ru/20230309/potok-1856650878.html

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северный поток, авария на "северных потоках", центральное разведывательное управление (цру), балтийское море, сша, германия, в мире