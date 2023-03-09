СМИ: ЦРУ предупреждало о подготовке украинцами взрыва на "Северных потоках"
WSJ: ЦРУ летом предупреждало ФРГ о подготовке украинцами взрывов на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще летом предупреждало европейских коллег о возможной подготовке теракта на "Северных потоках" украинскими гражданами, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.
Согласно изданию, в июне-июле 2022 года, за несколько месяцев до атаки на "Северный поток", ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам предупреждение о возможном нападении на трубопровод.
Уведомление включало информацию о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию, сообщили источники.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северные потоки", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованная у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. В ответе прокуратуры ФРГ на запрос РИА Новости позднее сообщили, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений