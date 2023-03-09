https://ria.ru/20230309/truby-1856828011.html

СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:26

2023-03-09T17:26

2023-03-09T17:28

экономика

nord stream 2 ag

welt

северный поток — 2

германия

сша

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода "Северный поток — 2" - препятствий для сделки не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на свои источники. В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока — 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб. "Санкции США больше не являются препятствием для покупки труб... при условии, что деньги не будут направлены Москве. По информации Welt из правительственных кругов, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось только найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали", - отмечает издание. По информации издания, переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG в настоящее время ведет министерство экономики ФРГ. Как поясняет газета, подключение планируемого терминала СПГ заняло бы гораздо больше времени, если бы трубы пришлось изготавливать заново. В этой связи Минэкономики планирует не только купить сами трубы, но и приобрести сопутствующие данные, в том числе документы, измерения и экспертные заключения, которые необходимы для прокладки такого трубопровода. Администратор, назначенный швейцарским судом по делам о банкротстве, компания Transliq, по запросу газеты заявил, что "не может предоставлять третьим лицам какую-либо информацию по вопросам, касающимся бизнеса и любых сделок". Минэкономики также сообщило, что не может комментировать текущий процесс.

https://ria.ru/20230309/rassledovaniya-1856750302.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854100123.html

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экономика, nord stream 2 ag, welt, северный поток — 2, германия, сша