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СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.03.2023
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17:26 09.03.2023 (обновлено: 17:28 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/truby-1856828011.html
СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"
СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"
Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:26
2023-03-09T17:28
экономика
nord stream 2 ag
welt
северный поток — 2
германия
сша
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода "Северный поток — 2" - препятствий для сделки не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на свои источники. В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока — 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб. "Санкции США больше не являются препятствием для покупки труб... при условии, что деньги не будут направлены Москве. По информации Welt из правительственных кругов, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось только найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали", - отмечает издание. По информации издания, переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG в настоящее время ведет министерство экономики ФРГ. Как поясняет газета, подключение планируемого терминала СПГ заняло бы гораздо больше времени, если бы трубы пришлось изготавливать заново. В этой связи Минэкономики планирует не только купить сами трубы, но и приобрести сопутствующие данные, в том числе документы, измерения и экспертные заключения, которые необходимы для прокладки такого трубопровода. Администратор, назначенный швейцарским судом по делам о банкротстве, компания Transliq, по запросу газеты заявил, что "не может предоставлять третьим лицам какую-либо информацию по вопросам, касающимся бизнеса и любых сделок". Минэкономики также сообщило, что не может комментировать текущий процесс.
https://ria.ru/20230309/rassledovaniya-1856750302.html
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экономика, nord stream 2 ag, welt, северный поток — 2, германия, сша
Экономика, Nord Stream 2 AG, Welt, Северный поток — 2, Германия, США
СМИ: ФРГ хочет закупить трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

Welt: ФРГ хочет купить у Nord Stream 2 трубы, предназначенные для "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinГазопровод "Северный поток — 2"
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Газопровод "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода "Северный поток — 2" - препятствий для сделки не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на свои источники.
В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока — 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб.
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"Санкции США больше не являются препятствием для покупки труб... при условии, что деньги не будут направлены Москве. По информации Welt из правительственных кругов, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось только найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали", - отмечает издание.
По информации издания, переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG в настоящее время ведет министерство экономики ФРГ.
Как поясняет газета, подключение планируемого терминала СПГ заняло бы гораздо больше времени, если бы трубы пришлось изготавливать заново. В этой связи Минэкономики планирует не только купить сами трубы, но и приобрести сопутствующие данные, в том числе документы, измерения и экспертные заключения, которые необходимы для прокладки такого трубопровода.
Администратор, назначенный швейцарским судом по делам о банкротстве, компания Transliq, по запросу газеты заявил, что "не может предоставлять третьим лицам какую-либо информацию по вопросам, касающимся бизнеса и любых сделок". Минэкономики также сообщило, что не может комментировать текущий процесс.
Маттиас Варниг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига
24 февраля, 11:23
 
ЭкономикаNord Stream 2 AGWeltСеверный поток — 2ГерманияСША
 
 
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