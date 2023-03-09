https://ria.ru/20230309/trevoga-1856812141.html

В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги

В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 09.03.2023

В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги

Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Тульской области на радиостанциях и телеканалах из-за взломов серверов, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:44

2023-03-09T16:44

2023-03-09T16:44

происшествия

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Тульской области на радиостанциях и телеканалах из-за взломов серверов, сообщило ГУМЧС по региону. "На территории Тульской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги… Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - сообщает ГУМЧС. Ранее в четверг аналогичные фейки о воздушной тревоге из-за хакерских атак на радиостанции и телеканалы прозвучали в Свердловской области и Москве.

https://ria.ru/20230306/feyk-1856167667.html

тульская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)