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В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 09.03.2023
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16:44 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/trevoga-1856812141.html
В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги
В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги - РИА Новости, 09.03.2023
В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги
Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Тульской области на радиостанциях и телеканалах из-за взломов серверов, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:44
2023-03-09T16:44
происшествия
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Тульской области на радиостанциях и телеканалах из-за взломов серверов, сообщило ГУМЧС по региону. "На территории Тульской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги… Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - сообщает ГУМЧС. Ранее в четверг аналогичные фейки о воздушной тревоге из-за хакерских атак на радиостанции и телеканалы прозвучали в Свердловской области и Москве.
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происшествия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги

ГУМЧС по Тульской области опровергло сообщения о воздушной тревоге в регионе

© РИА Новости / Мария СавченкоВид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле
Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Мария Савченко
Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Ложная информация о воздушной тревоге прозвучала в Тульской области на радиостанциях и телеканалах из-за взломов серверов, сообщило ГУМЧС по региону.
"На территории Тульской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги… Данная информация является ложной и не соответствует действительности", - сообщает ГУМЧС.
Ранее в четверг аналогичные фейки о воздушной тревоге из-за хакерских атак на радиостанции и телеканалы прозвучали в Свердловской области и Москве.
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ПроисшествияТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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