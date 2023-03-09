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В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
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16:05 09.03.2023 (обновлено: 16:57 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/trevoga-1856798476.html
В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве
В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве - РИА Новости, 09.03.2023
В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве
Недостоверные сведения о воздушной тревоге прозвучали в Москве из-за хакерской атаки, сообщило главное управление МЧС по столице. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:05
2023-03-09T16:57
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Недостоверные сведения о воздушной тревоге прозвучали в Москве из-за хакерской атаки, сообщило главное управление МЧС по столице.В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.Сегодня объявления о воздушной тревоге прозвучали также в Свердловской и Тульской областях. В МЧС заверили, что эта информация — ложная. Причиной произошедшего также стал взлом серверов радиостанций и телеканалов.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве

МЧС России: ложная информация о воздушной тревоге в Москве прозвучала из-за взлома

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники аэромобильной группировки МЧС России
Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники аэромобильной группировки МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Недостоверные сведения о воздушной тревоге прозвучали в Москве из-за хакерской атаки, сообщило главное управление МЧС по столице.
«
"На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.
Сегодня объявления о воздушной тревоге прозвучали также в Свердловской и Тульской областях. В МЧС заверили, что эта информация — ложная. Причиной произошедшего также стал взлом серверов радиостанций и телеканалов.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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