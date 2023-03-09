https://ria.ru/20230309/trevoga-1856798476.html

В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве

В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве - РИА Новости, 09.03.2023

В МЧС объяснили сигнал о воздушной тревоге в Москве

Недостоверные сведения о воздушной тревоге прозвучали в Москве из-за хакерской атаки, сообщило главное управление МЧС по столице. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:05

2023-03-09T16:05

2023-03-09T16:57

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Недостоверные сведения о воздушной тревоге прозвучали в Москве из-за хакерской атаки, сообщило главное управление МЧС по столице.В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.Сегодня объявления о воздушной тревоге прозвучали также в Свердловской и Тульской областях. В МЧС заверили, что эта информация — ложная. Причиной произошедшего также стал взлом серверов радиостанций и телеканалов.

https://ria.ru/20230309/trevoga-1856779697.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия