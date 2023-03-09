https://ria.ru/20230309/trevoga-1856779697.html

На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога

На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога - РИА Новости, 09.03.2023

На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога

Объявление о воздушной тревоге, которое услышали жители Свердловской области в эфире радиостанций и телеканалов в четверг, – ложное, сообщает региональный главк РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:03

2023-03-09T15:03

2023-03-09T15:03

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Объявление о воздушной тревоге, которое услышали жители Свердловской области в эфире радиостанций и телеканалов в четверг, – ложное, сообщает региональный главк МЧС. "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – говорится в релизе. Подобные небылицы уже звучали на Урале 22 и 28 февраля, МЧС РФ тогда также заявляло, что это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

https://ria.ru/20230306/feyk-1856167667.html

свердловская область

россия

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Наталья Макарова

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)