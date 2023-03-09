https://ria.ru/20230309/trevoga-1856779697.html
На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога
На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога - РИА Новости, 09.03.2023
На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога
Объявление о воздушной тревоге, которое услышали жители Свердловской области в эфире радиостанций и телеканалов в четверг, – ложное, сообщает региональный главк РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:03
2023-03-09T15:03
2023-03-09T15:03
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Объявление о воздушной тревоге, которое услышали жители Свердловской области в эфире радиостанций и телеканалов в четверг, – ложное, сообщает региональный главк МЧС. "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – говорится в релизе. Подобные небылицы уже звучали на Урале 22 и 28 февраля, МЧС РФ тогда также заявляло, что это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.
https://ria.ru/20230306/feyk-1856167667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога
В МЧС назвали объявление о воздушной тревоге в Свердловской области ложным