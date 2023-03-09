https://ria.ru/20230309/toples-1856863043.html
Женщинам в Берлине разрешили купаться в бассейнах топлес
Женщинам в Берлине разрешили купаться в бассейнах топлес - РИА Новости, 09.03.2023
Женщинам в Берлине разрешили купаться в бассейнах топлес
Купание с обнаженной верхней частью тела теперь разрешено женщинам в берлинских бассейнах, говорится в заявлении ведомства сената Берлина по вопросам юстиции,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:40
2023-03-09T19:40
2023-03-09T19:40
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Купание с обнаженной верхней частью тела теперь разрешено женщинам в берлинских бассейнах, говорится в заявлении ведомства сената Берлина по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией. Сообщается, что ранее некая женщина пожаловалась, что ей не разрешили плавать в бассейне в Берлине топлес, хотя правила не предусматривают гендерных ограничений и лишь предписывают носить "стандартный купальный костюм". Согласно заявлению ведомства, "плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью". Это уже не первый в Германии город, где женщинам не воспрещается плавание топлес. По информации журнала Spiegel, плавание с обнаженной верхней частью тела уже разрешили ранее для представителей всех полов в бассейнах таких городов, как Зиген (земля Северный Рейн - Вестфалия) и Геттинген (Нижняя Саксония). В конце прошлого года в Ганновере также было принято решение, предписывающее в обязательном порядке прикрывать только "первичные половые органы".
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в мире, берлин (город), германия, геттинген
В мире, Берлин (город), Германия, Геттинген
Женщинам в Берлине разрешили купаться в бассейнах топлес
В Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Купание с обнаженной верхней частью тела теперь разрешено женщинам в берлинских бассейнах, говорится в заявлении ведомства сената Берлина по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.
Сообщается, что ранее некая женщина пожаловалась, что ей не разрешили плавать в бассейне в Берлине топлес, хотя правила не предусматривают гендерных ограничений и лишь предписывают носить "стандартный купальный костюм".
Согласно заявлению ведомства, "плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью".
Это уже не первый в Германии
город, где женщинам не воспрещается плавание топлес. По информации журнала Spiegel, плавание с обнаженной верхней частью тела уже разрешили ранее для представителей всех полов в бассейнах таких городов, как Зиген (земля Северный Рейн - Вестфалия) и Геттинген
(Нижняя Саксония
). В конце прошлого года в Ганновере
также было принято решение, предписывающее в обязательном порядке прикрывать только "первичные половые органы".
В Хельсинки провели "Топлес-флешмоб"