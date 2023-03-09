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Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя

Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя - РИА Новости, 09.03.2023

Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя

Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:22

2023-03-09T12:22

2023-03-09T12:30

в мире

тирасполь

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и большое количество жертв среди горожан, заявил в четверг прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий."Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города", - заявил он Первому приднестровскому каналу.Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тирасполь