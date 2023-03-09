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Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя - РИА Новости, 09.03.2023
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12:22 09.03.2023 (обновлено: 12:30 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/tiraspol-1856719088.html
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя - РИА Новости, 09.03.2023
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя
Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:22
2023-03-09T12:30
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и большое количество жертв среди горожан, заявил в четверг прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий."Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города", - заявил он Первому приднестровскому каналу.Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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в мире, тирасполь
В мире, Тирасполь
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя

Прокурор: преступники планировали теракт в Тирасполе с большим количеством жертв

© SputnikСотрудники правоохранительных органов Приднестровья
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и большое количество жертв среди горожан, заявил в четверг прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.
"Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города", - заявил он Первому приднестровскому каналу.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
 
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