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Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя - РИА Новости, 09.03.2023
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя
Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:22
2023-03-09T12:22
2023-03-09T12:30
в мире
тирасполь
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и большое количество жертв среди горожан, заявил в четверг прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий."Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города", - заявил он Первому приднестровскому каналу.Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тирасполь
Прокурор рассказал о предотвращенном теракте в центре Тирасполя
Прокурор: преступники планировали теракт в Тирасполе с большим количеством жертв
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Теракт в непризнанной Приднестровской Молдавской республике должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц ПМР и большое количество жертв среди горожан, заявил
в четверг прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.
"Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был, во-первых, на устранение первых лиц государства, о чем уже было сказано. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан, жителей нашего города", - заявил он Первому приднестровскому каналу.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского
. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ
, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.