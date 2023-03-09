https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html

Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе

Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе - РИА Новости, 09.03.2023

Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье будут выявлять всех, кто был завербован и оказывал... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:48

2023-03-09T22:48

2023-03-09T22:48

в мире

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье будут выявлять всех, кто был завербован и оказывал содействие группе лиц, планировавших теракт в Тирасполе. "Надо четко понимать, что у террористов нет национальности. У них ничего нет, кроме желания убить, убить как можно больше людей, независимо от национальности. Беженец, не беженец - просто убить. Точечно этим будут заниматься те, кому положено - органы госбезопасности, выявлять тех, кто завербован и оказывал содействие данной группе лиц", - сказал Красносельский в четверг в своем телеобращении.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, тирасполь