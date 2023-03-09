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Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе - РИА Новости, 09.03.2023
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22:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/terakt-1856886077.html
Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе
Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе - РИА Новости, 09.03.2023
Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье будут выявлять всех, кто был завербован и оказывал... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:48
2023-03-09T22:48
в мире
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье будут выявлять всех, кто был завербован и оказывал содействие группе лиц, планировавших теракт в Тирасполе. "Надо четко понимать, что у террористов нет национальности. У них ничего нет, кроме желания убить, убить как можно больше людей, независимо от национальности. Беженец, не беженец - просто убить. Точечно этим будут заниматься те, кому положено - органы госбезопасности, выявлять тех, кто завербован и оказывал содействие данной группе лиц", - сказал Красносельский в четверг в своем телеобращении.
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в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, тирасполь
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Тирасполь
Глава ПМР пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе

Глава ПМР Красносельский пообещал выявить всех причастных к подготовке теракта в Тирасполе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье будут выявлять всех, кто был завербован и оказывал содействие группе лиц, планировавших теракт в Тирасполе.
"Надо четко понимать, что у террористов нет национальности. У них ничего нет, кроме желания убить, убить как можно больше людей, независимо от национальности. Беженец, не беженец - просто убить. Точечно этим будут заниматься те, кому положено - органы госбезопасности, выявлять тех, кто завербован и оказывал содействие данной группе лиц", - сказал Красносельский в четверг в своем телеобращении.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе
Вчера, 12:52
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийТирасполь
 
 
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