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Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
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16:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/terakt-1856816792.html
Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР
Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР
Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в Тирасполе, сообщает телеканал Первый Приднестровский. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:55
2023-03-09T16:55
в мире
украина
тирасполь
юрий бондарев
служба безопасности украины
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в Тирасполе, сообщает телеканал Первый Приднестровский. "Вячеслав Кисничан (задержан) – следил за чиновниками, собирал взрывчатку, должен был привести гексоген в действие. За работу от СБУ получил 2500 долларов", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале. Кроме того, задержан гражданин Украины Игорь Сикайло, который приехал в Приднестровье под видом беженца. "Юрий Бондар и Владимир Гребенюк – граждане Украины. Как и Сикайло, числились беженцами. Купили тот самый Land Rover, который Кисничан начинил взрывчаткой. Машину оформили по доверенности. Страховку тоже попросили оформить на продавца", - сообщает ТВ. Также установлены кураторы из СБУ "Александр" и "Максим". "С ними по мессенджерам общались террористы Кисничан и Сикайло. От них получали задания, деньги и технику для слежки", - сообщает канал. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html
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в мире, украина, тирасполь, юрий бондарев , служба безопасности украины
В мире, Украина, Тирасполь, Юрий Бондарев , Служба безопасности Украины
Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР

Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в Тирасполе

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в Тирасполе, сообщает телеканал Первый Приднестровский.
"Вячеслав Кисничан (задержан) – следил за чиновниками, собирал взрывчатку, должен был привести гексоген в действие. За работу от СБУ получил 2500 долларов", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале.
Кроме того, задержан гражданин Украины Игорь Сикайло, который приехал в Приднестровье под видом беженца.
"Юрий Бондар и Владимир Гребенюк – граждане Украины. Как и Сикайло, числились беженцами. Купили тот самый Land Rover, который Кисничан начинил взрывчаткой. Машину оформили по доверенности. Страховку тоже попросили оформить на продавца", - сообщает ТВ.
Также установлены кураторы из СБУ "Александр" и "Максим". "С ними по мессенджерам общались террористы Кисничан и Сикайло. От них получали задания, деньги и технику для слежки", - сообщает канал.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
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