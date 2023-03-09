https://ria.ru/20230309/terakt-1856816792.html

Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР

Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР - РИА Новости, 09.03.2023

Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в ПМР

Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в Тирасполе, сообщает телеканал Первый Приднестровский. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:55

2023-03-09T16:55

2023-03-09T16:55

в мире

украина

тирасполь

юрий бондарев

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Следствие установило имена шестерых причастных к подготовке теракта в Тирасполе, сообщает телеканал Первый Приднестровский. "Вячеслав Кисничан (задержан) – следил за чиновниками, собирал взрывчатку, должен был привести гексоген в действие. За работу от СБУ получил 2500 долларов", - говорится в сообщении ТВ в Telegram-канале. Кроме того, задержан гражданин Украины Игорь Сикайло, который приехал в Приднестровье под видом беженца. "Юрий Бондар и Владимир Гребенюк – граждане Украины. Как и Сикайло, числились беженцами. Купили тот самый Land Rover, который Кисничан начинил взрывчаткой. Машину оформили по доверенности. Страховку тоже попросили оформить на продавца", - сообщает ТВ. Также установлены кураторы из СБУ "Александр" и "Максим". "С ними по мессенджерам общались террористы Кисничан и Сикайло. От них получали задания, деньги и технику для слежки", - сообщает канал. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html

украина

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, тирасполь, юрий бондарев , служба безопасности украины