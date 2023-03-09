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СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье - РИА Новости, 09.03.2023
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15:34 09.03.2023 (обновлено: 15:35 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/terakt-1856790555.html
СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье
СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье - РИА Новости, 09.03.2023
СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье
Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской республики. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:34
2023-03-09T15:35
в мире
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украина
молдавия
служба безопасности украины
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. "Любые заявления представителей так называемого министерства государственной безопасности "фейковой" Приднестровской народной республики относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html
https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html
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в мире, россия, украина, молдавия, служба безопасности украины, приднестровская молдавская республика
В мире, Россия, Украина, Молдавия, Служба безопасности Украины, Приднестровская Молдавская Республика
СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье

СБУ назвала обвинения в подготовке теракта против властей Приднестровья провокацией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать
Вчера, 13:41
"Любые заявления представителей так называемого министерства государственной безопасности "фейковой" Приднестровской народной республики относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе
Вчера, 12:52
 
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