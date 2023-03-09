https://ria.ru/20230309/terakt-1856790555.html

СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье

СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье - РИА Новости, 09.03.2023

СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской республики. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:34

2023-03-09T15:34

2023-03-09T15:35

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. "Любые заявления представителей так называемого министерства государственной безопасности "фейковой" Приднестровской народной республики относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html

https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, молдавия, служба безопасности украины, приднестровская молдавская республика