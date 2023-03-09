СБУ прокомментировала обвинения в подготовке теракта в Приднестровье
СБУ назвала обвинения в подготовке теракта против властей Приднестровья провокацией
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией обвинения в подготовке теракта против должностных лиц непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
"Любые заявления представителей так называемого министерства государственной безопасности "фейковой" Приднестровской народной республики относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле. Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез бессмыслицы", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.