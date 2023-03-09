https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html

Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе

Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе - РИА Новости, 09.03.2023

Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе

Власти Приднестровья обратятся сегодня к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:52

2023-03-09T12:52

2023-03-09T12:52

в мире

украина

тирасполь

киев

виталий игнатьев

вадим красносельский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Приднестровья обратятся сегодня к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. "Обратимся сегодня в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию. Конечно, мы обратимся к участникам международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию формата "5+2"с призывом не допустить эскалации напряженности и обеспечить все необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность. Украина - одна из участников переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.

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Дарья Буймова

в мире, украина, тирасполь, киев, виталий игнатьев, вадим красносельский, служба безопасности украины