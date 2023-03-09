https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе - РИА Новости, 09.03.2023
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе
Власти Приднестровья обратятся сегодня к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:52
2023-03-09T12:52
2023-03-09T12:52
в мире
украина
тирасполь
киев
виталий игнатьев
вадим красносельский
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Приднестровья обратятся сегодня к Украине за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. "Обратимся сегодня в адрес Украины с призывом предоставить всю необходимую информацию. Конечно, мы обратимся к участникам международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию формата "5+2"с призывом не допустить эскалации напряженности и обеспечить все необходимое, чтобы гарантировать мир и безопасность. Украина - одна из участников переговорного процесса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856721374.html
украина
тирасполь
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_a4ee180a45f6f3ad5abea132705a1d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тирасполь, киев, виталий игнатьев, вадим красносельский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Тирасполь, Киев, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Служба безопасности Украины
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе
МИД: Приднестровье обратится к Киеву за информацией по готовившемуся в Тирасполе теракту