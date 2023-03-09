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Средства для теракта в Тирасполе изготовили на Украине, заявили в МИД ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
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12:31 09.03.2023 (обновлено: 12:53 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/terakt-1856721374.html
Средства для теракта в Тирасполе изготовили на Украине, заявили в МИД ПМР
Средства для теракта в Тирасполе изготовили на Украине, заявили в МИД ПМР - РИА Новости, 09.03.2023
Средства для теракта в Тирасполе изготовили на Украине, заявили в МИД ПМР
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил, что материально-технические средства для совершения теракта в Тирасполе... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:31
2023-03-09T12:53
в мире
тирасполь
украина
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
виталий игнатьев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил, что материально-технические средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания."Речь идет о материально-технических средствах, непосредственно, которые говорят о том, что они были изготовлены или были связаны с Украиной", - сказал он в эфире "Россия 24".Министр добавил, что "это не только взрывчатка, это и поражающие элементы, речь также идет о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей".По словам главы МИД Приднестровья, данный подозреваемый - не единственный, кто был задействован в этом теракте. "Конечно, сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников, но уже картина более или менее ясна нашим следственным органам", – сообщил Игнатьев.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826841012.html
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тирасполь
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в мире, тирасполь, украина, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, виталий игнатьев, служба безопасности украины
В мире, Тирасполь, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, Служба безопасности Украины
Средства для теракта в Тирасполе изготовили на Украине, заявили в МИД ПМР

Глава МИД ПМР Игнатьев: средства для совершения теракта в Тирасполе изготовили на Украине

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил, что материально-технические средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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"Речь идет о материально-технических средствах, непосредственно, которые говорят о том, что они были изготовлены или были связаны с Украиной", - сказал он в эфире "Россия 24".
Министр добавил, что "это не только взрывчатка, это и поражающие элементы, речь также идет о признательных показаниях одного из непосредственных исполнителей".
По словам главы МИД Приднестровья, данный подозреваемый - не единственный, кто был задействован в этом теракте. "Конечно, сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников, но уже картина более или менее ясна нашим следственным органам", – сообщил Игнатьев.
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В миреТираспольУкраинаПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийВиталий ИгнатьевСлужба безопасности Украины
 
 
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