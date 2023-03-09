СМИ: США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках"
WSJ: Бернс и Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" совершила Украина
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" организовала Украина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как утверждает издание, возможность прямой причастности Киева к терактам рассматривалась Бернсом и Салливаном в октябре 2022 года – через месяц после взрывов. Источники не уточнили, на чем основывалась их оценка.
При этом в материале отмечается, ни у Москвы, ни у Киева нет очевидного мотива для организации диверсии, достаточного, чтобы компенсировать потенциальные дипломатические риски.
Источник в администрации США подтвердил, что сотрудники американской разведки на данный момент рассматривают в качестве возможных виновников частных лиц, не связанных с официальными властями. Эта версия соответствует "растущему мнению" следователей в США и Европе о том, что за терактом стояли не российские диверсанты, пишет газета.
Издание также утверждает, что ЦРУ еще летом предупреждало европейских коллег, что граждане Украины могут готовить теракт на "Северных потоках". В июне-июле 2022 года, американская разведка направила соответствующее уведомление Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам.
В документе содержалась информация о трех украинцах, которые пытались арендовать суда в странах, прилегающих к Балтийскому морю, включая Швецию.
В документе содержалась информация о трех украинцах, которые пытались арендовать суда в странах, прилегающих к Балтийскому морю, включая Швецию.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.