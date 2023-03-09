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СМИ: США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023
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03:25 09.03.2023 (обновлено: 07:46 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/terakt-1856655417.html
СМИ: США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках"
СМИ: США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках"
Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" организовала Украина, сообщает РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T03:25
2023-03-09T07:46
украина
киев
германия
уильям бернс
джейк салливан
центральное разведывательное управление (цру)
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" организовала Украина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Как утверждает издание, возможность прямой причастности Киева к терактам рассматривалась Бернсом и Салливаном в октябре 2022 года – через месяц после взрывов. Источники не уточнили, на чем основывалась их оценка.Власти Германии, ведущие собственное расследование инцидента, уже к февралю практически исключили возможность причастности к диверсии России, которая изначально была основным подозреваемым, также говорится в статье.При этом в материале отмечается, ни у Москвы, ни у Киева нет очевидного мотива для организации диверсии, достаточного, чтобы компенсировать потенциальные дипломатические риски.Источник в администрации США подтвердил, что сотрудники американской разведки на данный момент рассматривают в качестве возможных виновников частных лиц, не связанных с официальными властями. Эта версия соответствует "растущему мнению" следователей в США и Европе о том, что за терактом стояли не российские диверсанты, пишет газета.Издание также утверждает, что ЦРУ еще летом предупреждало европейских коллег, что граждане Украины могут готовить теракт на "Северных потоках". В июне-июле 2022 года, американская разведка направила соответствующее уведомление Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам.В документе содержалась информация о трех украинцах, которые пытались арендовать суда в странах, прилегающих к Балтийскому морю, включая Швецию.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.
https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856630353.html
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украина
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германия
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украина, киев, германия, уильям бернс, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, авария на "северных потоках", в мире
Украина, Киев, Германия, Уильям Бернс, Джейк Салливан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
СМИ: США допускали причастность Киева к теракту на "Северных потоках"

WSJ: Бернс и Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" совершила Украина

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали, что теракт на "Северных потоках" организовала Украина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как утверждает издание, возможность прямой причастности Киева к терактам рассматривалась Бернсом и Салливаном в октябре 2022 года – через месяц после взрывов. Источники не уточнили, на чем основывалась их оценка.
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Власти Германии, ведущие собственное расследование инцидента, уже к февралю практически исключили возможность причастности к диверсии России, которая изначально была основным подозреваемым, также говорится в статье.
При этом в материале отмечается, ни у Москвы, ни у Киева нет очевидного мотива для организации диверсии, достаточного, чтобы компенсировать потенциальные дипломатические риски.
Источник в администрации США подтвердил, что сотрудники американской разведки на данный момент рассматривают в качестве возможных виновников частных лиц, не связанных с официальными властями. Эта версия соответствует "растущему мнению" следователей в США и Европе о том, что за терактом стояли не российские диверсанты, пишет газета.
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Издание также утверждает, что ЦРУ еще летом предупреждало европейских коллег, что граждане Украины могут готовить теракт на "Северных потоках". В июне-июле 2022 года, американская разведка направила соответствующее уведомление Федеральной разведывательной службе Германии, а также другим европейским спецслужбам.

В документе содержалась информация о трех украинцах, которые пытались арендовать суда в странах, прилегающих к Балтийскому морю, включая Швецию.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.
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УкраинаКиевГерманияУильям БернсДжейк СалливанЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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