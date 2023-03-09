https://ria.ru/20230309/telegram-1856844567.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2023

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram в России, Белоруссии, на Украине и в Узбекистане массово жаловались на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса по... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:15

2023-03-09T18:15

2023-03-09T18:15

общество

технологии

telegram (приложение)

россия

белоруссия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи Telegram в России, Белоруссии, на Украине и в Узбекистане массово жаловались на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. По состоянию на 17.45 мск было зарегистрировано 3945 жалоб. К 18.00 число жалоб уменьшилось до 108. Как отмечают корреспонденты РИА Новости, мессенджер вновь доступен. Среди российских городов больше всего сообщений о сбоях пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

https://ria.ru/20230309/yandeks-1856753931.html

россия

белоруссия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, telegram (приложение), россия, белоруссия