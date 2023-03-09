https://ria.ru/20230309/telegram-1856844567.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2023
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram в России, Белоруссии, на Украине и в Узбекистане массово жаловались на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:15
2023-03-09T18:15
2023-03-09T18:15
общество
технологии
telegram (приложение)
россия
белоруссия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи Telegram в России, Белоруссии, на Украине и в Узбекистане массово жаловались на сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downradar. По состоянию на 17.45 мск было зарегистрировано 3945 жалоб. К 18.00 число жалоб уменьшилось до 108. Как отмечают корреспонденты РИА Новости, мессенджер вновь доступен. Среди российских городов больше всего сообщений о сбоях пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
https://ria.ru/20230309/yandeks-1856753931.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, telegram (приложение), россия, белоруссия
Общество, Технологии, Telegram (приложение), Россия, Белоруссия
В работе Telegram произошел сбой
Downradar: пользователи в России и Белоруссии пожаловались на сбои в работе Telegram