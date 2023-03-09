https://ria.ru/20230309/tele2-1856669152.html

Tele2 опроверг информацию о действии договора на аренду бренда до сентября

Tele2 опроверг информацию о действии договора на аренду бренда до сентября - РИА Новости, 09.03.2023

Tele2 опроверг информацию о действии договора на аренду бренда до сентября

Возможность использования бренда Tele2 не истекает в сентябре в рамках договора, заявил РИА Новости мобильный оператор. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:00

2023-03-09T09:00

2023-03-09T09:07

экономика

tele2 ab

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возможность использования бренда Tele2 не истекает в сентябре в рамках договора, заявил РИА Новости мобильный оператор.Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что у российского телекоммуникационного оператора Tele2 (ООО "Т2 мобайл") в сентябре истекает срок действия контракта со шведской Tele2 AB на использование бренда Tele2."Российский оператор мобильной связи опровергает информацию, опубликованную в газете "Ведомости" 9 марта. Компания продолжает использовать бренд в рамках действующего договора, срок которого не истекает в сентябре 2023 года. Использование товарного знака Tele2 вне сроков, указанных в соглашении со шведской стороной, исключается", - заявили агентству в операторе.Отмечается, что бренд Tele2 используется на законных основаниях – соглашение об использовании товарного знака Tele2 продолжает действовать. "При этом компания не проводит никаких мероприятий по подготовке к ребрендингу. Данные от неназванных источников об истечении соглашения в сентябре 2023 года - фейк", - добавили в компании.В операторе отметили, что Tele2 продолжает работать в штатном режиме, включая все маркетинговые активности.В марте 2022 года газета "Коммерсант" писала, что Tele2 зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих такие названия, как "Т2", "T-plus", "t2you". Источники издания на телекоммуникационном рынке, в том числе среди партнеров мобильного оператора, утверждали, что он готовит ребрендинг.В апреле 2022 года исполнительный вице-президент Tele2 AB Виктор Вальстрем заявил изданию ComNews, что компания не будет продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта на бренд с российской Tele2.Российский оператор Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 году оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".

https://ria.ru/20230307/bilayn-1856282026.html

https://ria.ru/20230302/operatory-1855396036.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, tele2 ab