https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html

"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ

"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023

"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ

Западные страны поставляют Киеву большое количество спецтехники для преодоления рвов и рек при наступательных операциях. Об этом заявил бывший советник главы... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:14

2023-03-09T16:14

2023-03-09T16:36

политика

россия

украина

владимир зеленский

алексей арестович

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Западные страны поставляют Киеву большое количество спецтехники для преодоления рвов и рек при наступательных операциях. Об этом заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.Такие средства нужны для преодоления водных препятствий, рвов и непроходимой для бронемашин местности, уточнил экс-советник офиса украинского президента.После начала Москвой военной операции на Украине Киев получил от США и их союзников военную помощь на миллиарды долларов.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

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политика, россия, украина, владимир зеленский, алексей арестович , вооруженные силы украины