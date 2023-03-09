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"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
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16:14 09.03.2023 (обновлено: 16:36 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ
Западные страны поставляют Киеву большое количество спецтехники для преодоления рвов и рек при наступательных операциях. Об этом заявил бывший советник главы... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:14
2023-03-09T16:36
политика
россия
украина
владимир зеленский
алексей арестович
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Западные страны поставляют Киеву большое количество спецтехники для преодоления рвов и рек при наступательных операциях. Об этом заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.Такие средства нужны для преодоления водных препятствий, рвов и непроходимой для бронемашин местности, уточнил экс-советник офиса украинского президента.После начала Москвой военной операции на Украине Киев получил от США и их союзников военную помощь на миллиарды долларов.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, алексей арестович , вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Вооруженные силы Украины
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ

Арестович рассказал о поставках ВСУ большого количества мостоукладчиков и танковых тралов

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Западные страны поставляют Киеву большое количество спецтехники для преодоления рвов и рек при наступательных операциях. Об этом заявил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.
«
"Танковые тралы вовсю поставляются и мостоукладчики (ВСУ. — Прим. ред.)", — сказал он.
Такие средства нужны для преодоления водных препятствий, рвов и непроходимой для бронемашин местности, уточнил экс-советник офиса украинского президента.
После начала Москвой военной операции на Украине Киев получил от США и их союзников военную помощь на миллиарды долларов.
Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства НАТО "играют с огнем", вооружая киевский режим.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичВооруженные силы Украины
 
 
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