Рейтинг@Mail.ru
Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856890464.html
Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу
Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу - РИА Новости, 09.03.2023
Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу
Участники акции в центре Тбилиси завершают свои выступления в четверг, призывают сторонников собраться утром в пятницу - в то же время, когда будет идти... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T23:55
2023-03-09T23:55
в мире
тбилиси
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856512255_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8c021e9477345c54b4ab2e682958e7bf.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Участники акции в центре Тбилиси завершают свои выступления в четверг, призывают сторонников собраться утром в пятницу - в то же время, когда будет идти пленарное заседание парламента, в ходе которого должен быть отозван законопроект об иностранных агентах. Кадры транслируют грузинские телекомпании в прямом эфире. В четверг утром политсовет правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партия "Силы народа" выступили с совместным заявлением, что законопроект об иностранных агентах, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии. Для того чтобы законопроект отозвать, необходимо проголосовать против него на пленарном заседании - и парламент Грузии назначил пленарное заседание на пятницу, в ходе которого и пройдет голосование. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В пятницу министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены.
https://ria.ru/20230309/mitingi-1856869185.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856512255_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_efc7cd6e02a20df103509692fe28f2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Тбилиси, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу

Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться в пятницу во время заседания парламента

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитингующие у парламента в Тбилиси
Митингующие у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Митингующие у парламента в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Участники акции в центре Тбилиси завершают свои выступления в четверг, призывают сторонников собраться утром в пятницу - в то же время, когда будет идти пленарное заседание парламента, в ходе которого должен быть отозван законопроект об иностранных агентах. Кадры транслируют грузинские телекомпании в прямом эфире.
В четверг утром политсовет правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партия "Силы народа" выступили с совместным заявлением, что законопроект об иностранных агентах, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии. Для того чтобы законопроект отозвать, необходимо проголосовать против него на пленарном заседании - и парламент Грузии назначил пленарное заседание на пятницу, в ходе которого и пройдет голосование.
«
"Ждем всех завтра, в 12.00 (11.00 мск), нас должно быть много, так как в это время пройдет заседание парламента", - заявил один из участников акции.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В пятницу министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены.
Масштабная акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Грузии освободили всех задержанных на митингах в Тбилиси
Вчера, 20:05
 
В миреТбилисиГрузияПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала