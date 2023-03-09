https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856890464.html

Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу

Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу - РИА Новости, 09.03.2023

Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться утром в пятницу

Участники акции в центре Тбилиси завершают свои выступления в четверг, призывают сторонников собраться утром в пятницу - в то же время, когда будет идти... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T23:55

2023-03-09T23:55

2023-03-09T23:55

в мире

тбилиси

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Участники акции в центре Тбилиси завершают свои выступления в четверг, призывают сторонников собраться утром в пятницу - в то же время, когда будет идти пленарное заседание парламента, в ходе которого должен быть отозван законопроект об иностранных агентах. Кадры транслируют грузинские телекомпании в прямом эфире. В четверг утром политсовет правящей партии "Грузинская мечта", входящей в парламентское большинство, и партия "Силы народа" выступили с совместным заявлением, что законопроект об иностранных агентах, который вызвал волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии. Для того чтобы законопроект отозвать, необходимо проголосовать против него на пленарном заседании - и парламент Грузии назначил пленарное заседание на пятницу, в ходе которого и пройдет голосование. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В пятницу министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные освобождены.

https://ria.ru/20230309/mitingi-1856869185.html

тбилиси

грузия

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в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах