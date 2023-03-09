Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard
Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard, запчасти к которым не производят 20 лет
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию украинских танков Leopard, запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине 14 танков Leopard 2А4.
"Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабэнды" (на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах – ред.)", - сказал Блащак.
Он отметил, что основной проблемой в обслуживании данных танков сейчас является дефицит запчастей. "Мы говорим на эту тему с моим немецким коллегой. Вызовом являются запасные части для этих танков. 20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались, собственно говоря, в Польше", - добавил польский министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.