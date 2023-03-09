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Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard - РИА Новости, 09.03.2023
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13:12 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/tanki-1856738015.html
Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard
Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard - РИА Новости, 09.03.2023
Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard
Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию украинских танков Leopard, запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:12
2023-03-09T13:12
в мире
украина
польша
россия
сергей лавров
мариуш блащак
нато
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию украинских танков Leopard, запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине 14 танков Leopard 2А4. "Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабэнды" (на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах – ред.)", - сказал Блащак. Он отметил, что основной проблемой в обслуживании данных танков сейчас является дефицит запчастей. "Мы говорим на эту тему с моим немецким коллегой. Вызовом являются запасные части для этих танков. 20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались, собственно говоря, в Польше", - добавил польский министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230309/leopard-1856722728.html
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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, мариуш блащак, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, Мариуш Блащак, НАТО
Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard

Польша создаст хаб по ремонту украинских Leopard, запчасти к которым не производят 20 лет

© Фото : public domain / Markus RauchenbergerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : public domain / Markus Rauchenberger
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию украинских танков Leopard, запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине 14 танков Leopard 2А4.
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"Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабэнды" (на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах – ред.)", - сказал Блащак.
Он отметил, что основной проблемой в обслуживании данных танков сейчас является дефицит запчастей. "Мы говорим на эту тему с моим немецким коллегой. Вызовом являются запасные части для этих танков. 20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки Leopard, которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались, собственно говоря, в Польше", - добавил польский министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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