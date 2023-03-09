Рейтинг@Mail.ru
Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:36 09.03.2023 (обновлено: 16:46 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sychi-1856771979.html
Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе
Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе - РИА Новости, 09.03.2023
Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе
Спасатели под Новороссийском освободили двух сычей, которые решили устроить гнездо в дымоходе камина и едва не погибли, рассказала РИА Новости волонтер Наталья... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:36
2023-03-09T16:46
хорошие новости
новороссийск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856770555_0:194:2816:1778_1920x0_80_0_0_4616c9912c7b460eb46c03daefac727e.jpg
КРАСНОДАР, 9 мар — РИА Новости. Спасатели под Новороссийском освободили двух сычей, которые решили устроить гнездо в дымоходе камина и едва не погибли, рассказала РИА Новости волонтер Наталья Колесникова.Инцидент произошел в курортном поселке Южная Озереевка. Как уточнила Колесникова, птицы провели в заточении трое суток. По ее словам, именно домовые сычи чаще всего попадают в такие истории, так как любят гнездиться в жилище человека. Местные жители вызвали спасателей, потому что сами не могли пробраться в высокую трубу камина. Специалисты смогли разобрать ее и освободить пернатых. Люди, нашедшие птиц, не знали, что с ними делать, и обратились в ветеринарную клинику. Ее сотрудники, в свою очередь, связались с Колесниковой, которая смогла выходить сычей. По ее словам, на реабилитацию ушло чуть меньше недели. Она добавила, что после восстановления сычей отпустили на волю.
https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850797330.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасенные из дымохода сычи в поселке под Новороссийском
В поселке под Новороссийском спасли двух сычей, которые решили свить гнездо в дымоходе и едва не погибли. Чтобы освободить птиц из заточения, пришлось разобрать трубу. По словам волонтера Натальи Колесниковой, сычи были все в саже, пришлось их долго отмывать. Сейчас птиц уже выпустили на волю.
2023-03-09T14:36
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856770555_175:0:2730:1916_1920x0_80_0_0_a6fed653109800e48252b83612eb2ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, общество
Хорошие новости, Новороссийск, Общество
Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе

Спасатели под Новороссийском вызволили семью сычей, устроивших гнездо в трубе камина

© Фото : Наталья Колесникова/ВКонтактеСовы, застрявшие в дымоходе в поселке Южная Озереевка под Новороссийском
Совы, застрявшие в дымоходе в поселке Южная Озереевка под Новороссийском - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Наталья Колесникова/ВКонтакте
Совы, застрявшие в дымоходе в поселке Южная Озереевка под Новороссийском
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 мар — РИА Новости. Спасатели под Новороссийском освободили двух сычей, которые решили устроить гнездо в дымоходе камина и едва не погибли, рассказала РИА Новости волонтер Наталья Колесникова.
Инцидент произошел в курортном поселке Южная Озереевка. Как уточнила Колесникова, птицы провели в заточении трое суток. По ее словам, именно домовые сычи чаще всего попадают в такие истории, так как любят гнездиться в жилище человека.
Местные жители вызвали спасателей, потому что сами не могли пробраться в высокую трубу камина. Специалисты смогли разобрать ее и освободить пернатых.
Люди, нашедшие птиц, не знали, что с ними делать, и обратились в ветеринарную клинику. Ее сотрудники, в свою очередь, связались с Колесниковой, которая смогла выходить сычей. По ее словам, на реабилитацию ушло чуть меньше недели.
«

"Сычи были перепачканы в саже, а у одной из птиц, у самки, сажа и грязь, попавшие в глаза, повредили оболочку глаз — роговицу, и оба глаза начали вытекать. Мыть птиц пришлось много-много раз. Я в саже, ванная в грязи и саже, но оперение удалось привести в порядок. Глазки самки подлечили", — написала волонтер.

Она добавила, что после восстановления сычей отпустили на волю.
Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
В Новосибирске спасатели достали из-под завалов обрушившегося дома кота
9 февраля, 12:23
 
Хорошие новостиНовороссийскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала