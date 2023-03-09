https://ria.ru/20230309/sychi-1856771979.html

Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе

Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе - РИА Новости, 09.03.2023

Спасатели под Новороссийском вызволили сычей, устроивших гнездо в дымоходе

Спасатели под Новороссийском освободили двух сычей, которые решили устроить гнездо в дымоходе камина и едва не погибли, рассказала РИА Новости волонтер Наталья... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:36

2023-03-09T14:36

2023-03-09T16:46

хорошие новости

новороссийск

общество

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КРАСНОДАР, 9 мар — РИА Новости. Спасатели под Новороссийском освободили двух сычей, которые решили устроить гнездо в дымоходе камина и едва не погибли, рассказала РИА Новости волонтер Наталья Колесникова.Инцидент произошел в курортном поселке Южная Озереевка. Как уточнила Колесникова, птицы провели в заточении трое суток. По ее словам, именно домовые сычи чаще всего попадают в такие истории, так как любят гнездиться в жилище человека. Местные жители вызвали спасателей, потому что сами не могли пробраться в высокую трубу камина. Специалисты смогли разобрать ее и освободить пернатых. Люди, нашедшие птиц, не знали, что с ними делать, и обратились в ветеринарную клинику. Ее сотрудники, в свою очередь, связались с Колесниковой, которая смогла выходить сычей. По ее словам, на реабилитацию ушло чуть меньше недели. Она добавила, что после восстановления сычей отпустили на волю.

https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850797330.html

новороссийск

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Спасенные из дымохода сычи в поселке под Новороссийском В поселке под Новороссийском спасли двух сычей, которые решили свить гнездо в дымоходе и едва не погибли. Чтобы освободить птиц из заточения, пришлось разобрать трубу. По словам волонтера Натальи Колесниковой, сычи были все в саже, пришлось их долго отмывать. Сейчас птиц уже выпустили на волю. 2023-03-09T14:36 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, общество