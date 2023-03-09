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Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля - РИА Новости, 09.03.2023
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11:49 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/svyaz-1856706907.html
Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля
Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля - РИА Новости, 09.03.2023
Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля
Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года должна быть утверждена не позднее июня-июля, к подготовке приглашены ведущие представители отрасли, говорится в РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:49
2023-03-09T11:49
экономика
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года должна быть утверждена не позднее июня-июля, к подготовке приглашены ведущие представители отрасли, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "С 18 марта на площадке Координационного центра правительства стартует серия стратегических сессий по разработке в рамках поручения президента Владимира Путина Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Не позднее июня-июля должна состоятся ее защита и утверждение", - сообщили в аппарате. Отмечается, что к подготовке приглашены ведущие эксперты отрасли, бизнес-сообщество, в том числе операторы связи, госкомпании и госкорпорации, отраслевые ассоциации. Формирование стратегического документа на ближайшие 10-15 лет будет проходить в рамках тематических рабочих групп, которые возглавят лидеры отрасли.
https://ria.ru/20230302/operatory-1855396036.html
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля

Чернышенко: стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года должна быть утверждена не позднее июня-июля, к подготовке приглашены ведущие представители отрасли, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"С 18 марта на площадке Координационного центра правительства стартует серия стратегических сессий по разработке в рамках поручения президента Владимира Путина Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Не позднее июня-июля должна состоятся ее защита и утверждение", - сообщили в аппарате.
Отмечается, что к подготовке приглашены ведущие эксперты отрасли, бизнес-сообщество, в том числе операторы связи, госкомпании и госкорпорации, отраслевые ассоциации. Формирование стратегического документа на ближайшие 10-15 лет будет проходить в рамках тематических рабочих групп, которые возглавят лидеры отрасли.
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