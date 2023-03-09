https://ria.ru/20230309/svyaz-1856706907.html

Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля

Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля - РИА Новости, 09.03.2023

Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июня-июля

Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года должна быть утверждена не позднее июня-июля, к подготовке приглашены ведущие представители отрасли, говорится в РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:49

2023-03-09T11:49

2023-03-09T11:49

экономика

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стратегия развития отрасли связи РФ до 2035 года должна быть утверждена не позднее июня-июля, к подготовке приглашены ведущие представители отрасли, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "С 18 марта на площадке Координационного центра правительства стартует серия стратегических сессий по разработке в рамках поручения президента Владимира Путина Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Не позднее июня-июля должна состоятся ее защита и утверждение", - сообщили в аппарате. Отмечается, что к подготовке приглашены ведущие эксперты отрасли, бизнес-сообщество, в том числе операторы связи, госкомпании и госкорпорации, отраслевые ассоциации. Формирование стратегического документа на ближайшие 10-15 лет будет проходить в рамках тематических рабочих групп, которые возглавят лидеры отрасли.

https://ria.ru/20230302/operatory-1855396036.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин