https://ria.ru/20230309/svo-1856760431.html
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ
Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:01
2023-03-09T14:01
2023-03-09T14:05
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
запорожская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.Всего с начала спецоперации было уничтожено 399 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Воздушно-космические силы России
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ
ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8