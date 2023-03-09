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ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 09.03.2023 (обновлено: 14:05 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/svo-1856760431.html
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ
Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:01
2023-03-09T14:05
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
ми-8 амтш
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.Всего с начала спецоперации было уничтожено 399 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html
https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html
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россия, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Воздушно-космические силы России
ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ

ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 399 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29Ми-8 АМТШВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаЗапорожская областьВоздушно-космические силы России
 
 
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