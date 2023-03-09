https://ria.ru/20230309/svo-1856760431.html

ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ

ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023

ВКС России сбили самолет и вертолет ВСУ

Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:01

2023-03-09T14:01

2023-03-09T14:05

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

ми-8 амтш

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_0:230:2666:1730_1920x0_80_0_0_5bc170b375e6e2b20754ebdefbe4a0f5.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные сбили за сутки украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.Всего с начала спецоперации было уничтожено 399 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

https://ria.ru/20230309/artemovsk-1856748897.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, миг-29, ми-8 амтш, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, воздушно-космические силы россии