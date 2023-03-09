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СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины
СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T05:21
2023-03-09T05:21
2023-03-09T05:57
aukus
риши сунак
энтони альбанезе
джо байден
великобритания
сша
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским, сообщает газета Guardian. В понедельник Сунак поедет в США, чтобы встретиться со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе и американским президентом Джо Байденом. Как ожидается, на встрече будет объявлено, какие именно подводные лодки приобретет Австралия в рамках оборонного пакта AUKUS. Австралия стоит перед выбором между британским и американским проектом на базе существующих подводных лодок класса Astute или Virginia. По словам неназванного министра, Сунак сказал коллегам в правительстве, что он в восторге от результатов переговоров, которые продолжались 1,5 года. "Сделка определенно склоняется в нашу пользу. Премьер-министр был в восторге, когда рассказывал об этом министрам, он улыбался и подпрыгивал", - сообщил источник. Информация газеты противоречит публикации агентства Рейтер, которое ранее сообщило, что Австралия планирует купить до пяти атомных подводных лодок американского проекта Virginia. Агентство Блумберг сообщает, что в случае британских подводных лодок речь идет о более отдаленной перспективе, поскольку этот проект все еще находится в разработке. Источники в то же время отмечают, что в любой окончательной версии подводной лодки будут широко использоваться технологии США. Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании партнерства AUKUS, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду только к концу 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.
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aukus, риши сунак, энтони альбанезе, джо байден, великобритания, сша, австралия
AUKUS, Риши Сунак, Энтони Альбанезе, Джо Байден, Великобритания, США, Австралия
СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины
Guardian: Сунак уверен, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским, сообщает
газета Guardian.
В понедельник Сунак поедет в США
, чтобы встретиться со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе
и американским президентом Джо Байденом
. Как ожидается, на встрече будет объявлено, какие именно подводные лодки приобретет Австралия в рамках оборонного пакта AUKUS.
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Австралия стоит перед выбором между британским и американским проектом на базе существующих подводных лодок класса Astute или Virginia. По словам неназванного министра, Сунак сказал коллегам в правительстве, что он в восторге от результатов переговоров, которые продолжались 1,5 года.
"Сделка определенно склоняется в нашу пользу. Премьер-министр был в восторге, когда рассказывал об этом министрам, он улыбался и подпрыгивал", - сообщил источник.
Информация газеты противоречит публикации агентства Рейтер, которое ранее сообщило, что Австралия планирует купить до пяти атомных подводных лодок американского проекта Virginia.
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Агентство Блумберг сообщает, что в случае британских подводных лодок речь идет о более отдаленной перспективе, поскольку этот проект все еще находится в разработке.
Источники в то же время отмечают, что в любой окончательной версии подводной лодки будут широко использоваться технологии США.
Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании партнерства AUKUS
, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией
на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро.
Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду только к концу 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу
, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.
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