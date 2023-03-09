https://ria.ru/20230309/submariny-1856658042.html

СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины

СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: Сунак уверен, что Австралия купит британские субмарины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T05:21

2023-03-09T05:21

2023-03-09T05:57

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риши сунак

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским, сообщает газета Guardian. В понедельник Сунак поедет в США, чтобы встретиться со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе и американским президентом Джо Байденом. Как ожидается, на встрече будет объявлено, какие именно подводные лодки приобретет Австралия в рамках оборонного пакта AUKUS. Австралия стоит перед выбором между британским и американским проектом на базе существующих подводных лодок класса Astute или Virginia. По словам неназванного министра, Сунак сказал коллегам в правительстве, что он в восторге от результатов переговоров, которые продолжались 1,5 года. "Сделка определенно склоняется в нашу пользу. Премьер-министр был в восторге, когда рассказывал об этом министрам, он улыбался и подпрыгивал", - сообщил источник. Информация газеты противоречит публикации агентства Рейтер, которое ранее сообщило, что Австралия планирует купить до пяти атомных подводных лодок американского проекта Virginia. Агентство Блумберг сообщает, что в случае британских подводных лодок речь идет о более отдаленной перспективе, поскольку этот проект все еще находится в разработке. Источники в то же время отмечают, что в любой окончательной версии подводной лодки будут широко использоваться технологии США. Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о создании партнерства AUKUS, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду только к концу 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.

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https://ria.ru/20230227/osk-1854479081.html

https://ria.ru/20230105/himars-1843107559.html

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aukus, риши сунак, энтони альбанезе, джо байден, великобритания, сша, австралия