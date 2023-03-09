https://ria.ru/20230309/strelba-1856885415.html

Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.03.2023

Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

Преступник, открывший стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, "нейтрализован" на месте преступления сотрудниками полиции, сообщило в четверг... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T22:43

2023-03-09T22:43

2023-03-09T22:43

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Преступник, открывший стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, "нейтрализован" на месте преступления сотрудниками полиции, сообщило в четверг израильское издание Ynet. По информации издания, три человека получили ранения в ходе атаки, состояние одного из раненых оценивается как критическое. Ранее израильские СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь в нескольких километрах от проходившего в центре города многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль