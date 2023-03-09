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Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.03.2023
Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
Преступник, открывший стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, "нейтрализован" на месте преступления сотрудниками полиции, сообщило в четверг... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:43
2023-03-09T22:43
2023-03-09T22:43
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Преступник, открывший стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, "нейтрализован" на месте преступления сотрудниками полиции, сообщило в четверг израильское издание Ynet. По информации издания, три человека получили ранения в ходе атаки, состояние одного из раненых оценивается как критическое. Ранее израильские СМИ сообщили, что неизвестный открыл огонь в нескольких километрах от проходившего в центре города многотысячного марша протеста против юридической реформы правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
Полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
Ynet: полиция нейтрализовала злоумышленника, открывшего огонь по пешеходам в Тель-Авиве