https://ria.ru/20230309/strelba-1856881424.html
В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть раненые
В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть раненые - РИА Новости, 09.03.2023
В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть раненые
Неизвестный устроил стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, сообщил израильский портал Ynet. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:06
2023-03-09T22:06
2023-03-09T23:25
в мире
тель-авив
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848068606_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_96c72e9e283d8ed66bc4287f3d88a0ed.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, сообщил израильский портал Ynet.Инцидент случился в нескольких километрах от проходившей в центре города многотысячной акции протеста против юридической реформы правительства.По данным СМИ, пострадали два человека, их доставляют в больницу.Позднее портал сообщил, что открывшего стрельбу злоумышленника удалось нейтрализовать. Его состояние оценивается как критическое.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом и выразил поддержку силам безопасности, работающим на месте происшествия.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848068606_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_013ddbc57be116ad85ffb666f802badb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
В центре Тель-Авива произошла стрельба, есть раненые
Ynet: в центре Тель-Авива произошла стрельба, два человека ранены
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар — РИА Новости.
Неизвестный устроил стрельбу на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива, сообщил израильский портал Ynet
.
Инцидент случился в нескольких километрах от проходившей в центре города многотысячной акции протеста против юридической реформы правительства.
По данным СМИ, пострадали два человека, их доставляют в больницу.
Позднее портал сообщил, что открывшего стрельбу злоумышленника удалось нейтрализовать. Его состояние оценивается как критическое.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом и выразил поддержку силам безопасности, работающим на месте происшествия.
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году