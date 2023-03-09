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Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии - РИА Новости, 09.03.2023
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07:44 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/strelba-1856663866.html
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии - РИА Новости, 09.03.2023
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии
Житель Канска на востоке Красноярского края пойдет под суд по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:44
2023-03-09T07:44
канск
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края пойдет под суд по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "В Канский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя г. Канска в угрозе убийством, а также в совершении хулиганства по мотивам политической ненависти и вражды, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что в прошлом году житель Канска на одной из центральных улиц города несколько раз выстрелил из ружья в баннер с плакатом, призывающим вступать в ряды российской армии и служить по контракту, после чего кинул в указанный баннер стеклянную бутылку с зажигательной смесью. В пресс-службе отметили, что дата слушания дела пока не назначена.
https://ria.ru/20230303/prigovor-1855616344.html
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канск, красноярский край, происшествия
Канск, Красноярский край, Происшествия
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии

Жителя Канска будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края пойдет под суд по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В Канский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя г. Канска в угрозе убийством, а также в совершении хулиганства по мотивам политической ненависти и вражды, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
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Следователи полагают, что в прошлом году житель Канска на одной из центральных улиц города несколько раз выстрелил из ружья в баннер с плакатом, призывающим вступать в ряды российской армии и служить по контракту, после чего кинул в указанный баннер стеклянную бутылку с зажигательной смесью. В пресс-службе отметили, что дата слушания дела пока не назначена.
 
КанскКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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