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Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии - РИА Новости, 09.03.2023
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии
Житель Канска на востоке Красноярского края пойдет под суд по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T07:44
2023-03-09T07:44
2023-03-09T07:44
канск
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края пойдет под суд по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "В Канский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя г. Канска в угрозе убийством, а также в совершении хулиганства по мотивам политической ненависти и вражды, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении. Следователи полагают, что в прошлом году житель Канска на одной из центральных улиц города несколько раз выстрелил из ружья в баннер с плакатом, призывающим вступать в ряды российской армии и служить по контракту, после чего кинул в указанный баннер стеклянную бутылку с зажигательной смесью. В пресс-службе отметили, что дата слушания дела пока не назначена.
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канск, красноярский край, происшествия
Канск, Красноярский край, Происшествия
Сибиряка будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии
Жителя Канска будут судить за стрельбу по баннеру, призывающему служить в армии
КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Житель Канска на востоке Красноярского края пойдет под суд по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"В Канский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя г. Канска в угрозе убийством, а также в совершении хулиганства по мотивам политической ненависти и вражды, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
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Следователи полагают, что в прошлом году житель Канска на одной из центральных улиц города несколько раз выстрелил из ружья в баннер с плакатом, призывающим вступать в ряды российской армии и служить по контракту, после чего кинул в указанный баннер стеклянную бутылку с зажигательной смесью. В пресс-службе отметили, что дата слушания дела пока не назначена.