https://ria.ru/20230309/stiralka-1856784972.html

Не включается стиральная машина: причины, как устранить неисправность

Не включается стиральная машина: причины неисправности стиралки и как исправить

Не включается стиральная машина: причины, как устранить неисправность

Рано или поздно владелец стиральной машины может столкнуться с разными неисправностями, в том числе и во время стирки. О том, почему не включается устройство,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:11

2023-03-09T17:11

2023-03-09T17:14

жкх

техника

ремонт

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Рано или поздно владелец стиральной машины может столкнуться с разными неисправностями, в том числе и во время стирки. О том, почему не включается устройство, хаотично загораются индикаторы, не работает кнопка включения – основные причины поломок стиралки и советы экспертов по их устранению – в материале РИА Новости.Не включается стиральная машинаСтиральная машина – сложноустроенная бытовая техника, особенно это касается современных многофункциональных моделей. Причины, по которым она не включается или не запускается программа стирки, могут быть связаны с неисправностями в механической части или в электронике.Что проверить для началаЕсли стиральная машинка не включается, это не всегда указывает на капитальную поломку. Первым делом стоит исключить обычные бытовые факторы.Подключено ли электричествоВ первую очередь необходимо проверить, подключена ли стиральная машина к сети. Если вилка вставлена, но никакие индикаторы не горят и техника не реагирует на кнопки, возможно, именно к этой розетке не поступает ток или проблема с электричеством в квартире. Чтобы выяснить это, нужно проверить электрощиток.Если же другие устройства, подключаемые к этой же розетке, исправно работают, то можно перейти к следующему шагу.Не повреждены ли вилка или шнурЕсли с розеткой все в порядке, но в машинку не поступает электричество, то, возможно, причина в повреждении вилки или шнура. Для этого необходимо проверить провод на целостность: нет ли переломов, пережатий и перегибов, следов плавления или горения и т.д. Если шнур поврежден, то дальнейшая эксплуатация стиральной машины может быть опасной, поэтому следует как можно быстрее устранить поломку.Есть ли подача водыЕсли нет проблем с электричеством, розеткой и шнуром, машинка включается, но не начинает стирать – причина может быть в отсутствии в баке воды. Возможно, дело в недостаточном напоре, но если с ним все в порядке, то необходимо проверить, не перекрыт ли вводной кран подачи воды и не поврежден ли шланг, подключенный к стиральной машине.Другими причинами, почему вода не поступает в бак, могут быть: сломанный замок (устройство блокировки люка, УБЛ) дверцы, засорение сетки-фильтра в месте соединения шланга и машины, повреждения обмотки впускного клапана, поломка датчика давления воды, срабатывание системы "аквастоп".Причины проблем с запускомВсе причины, почему машинка не запускается, можно условно поделить на две большие группы: те, которые не позволяют машинке включаться вообще и те, которые препятствуют только запуску программ. Независимо от этого, многие причины довольно сложно определить обывателю, поэтому при любых подозрениях на поломку лучше обратиться к мастеру.Повреждение внутренней проводки и деталейДетали, из которых состоит бытовая техника, со временем могут изнашиваться, выходить из строя или повреждаться вследствие неправильной эксплуатации. Иногда чтобы установить, где произошла поломка, приходится полностью разбирать устройство и последовательно проверять каждый элемент.К проблемам может привести небрежность на этапе транспортировки стиральной машинки из магазина в дом. Ее нельзя трясти, ронять и ударять. Устанавливать технику необходимо на ровную поверхность, на покрытие, которое не позволит ей чрезмерно трястись и двигаться при отжиме.Неисправен входной клапанВходной клапан необходим для автоматической подачи воды в барабан стиральной машины. Его поломка чревата тем, что вода либо не будет поступать вовсе, либо, наоборот, бак будет переполняться. В первом случае причиной может быть засор сетки-фильтра, достаточно просто прочистить ее и шланг, и все должно заработать стабильно. Нередко входной клапан приходит в негодность от "старости", тогда вода может поступать в машинку даже когда она отключена от сети.Сгорел двигательОдна из редких, но серьезных поломок в стиральной машине. Происходит такое, как правило, из-за износившихся графитовых щеток, обрыва или неисправности обмоток. Не заметить сгоревший двигатель невозможно – при этом даже вручную барабан будет очень сложно прокрутить. Устранить самостоятельно такую поломку при большом желании можно, но без специальных знаний и умений есть риск усугубить ситуацию.Слетел ремень или развалился подшипникРемень, который крутит центрифугу, принимает на себя большую нагрузку. Он может не только слететь, но и повредиться из-за интенсивного трения. Определить, есть ли проблема с ремнем, довольно просто: если машинка включается, но при работе барабан не крутится – возможно, пора заменить ремень.Также для работы барабана важен подшипник. При проблемах с этой деталью траектория движения центрифуги нарушается и барабан словно болтается на оси. Это приводит к тому, что машинка плохо отжимает (или не отжимает вовсе). Определить неисправность подшипника можно по следующим признакам:Проблемы с прессостатомПрессостат – это прибор для определения количества воды в стиральной машине, от уровня которой зависит давление. Если этот датчик ломается, то техника может самопроизвольно останавливаться в процессе работы. Самой простой причиной такой неисправности является засор трубочки, которая соединяет бак и прессостат. Но нередко поломка может быть гораздо серьезнее.На электронику попала водаПод воздействием различных причин могут возникать внутренние протечки клапанов, патрубков и шлангов. Все это приводит к серьезным поломкам электроники, которые проявляются внезапными включениями и отключениями стиральной машинки, некорректной работой программ, дисплея и т.д. Самым опасным последствием попадания влаги может стать короткое замыкание, которое нередко приводит к пожарам.Если перед стиркой под машиной обнаружена вода – ни в коем случае нельзя запускать ее. Необходимо осторожно отключить устройство от сети. Если самостоятельно определить источник течи не получается, это повод вызвать мастера.Чтобы снизить вероятность попадания воды на плату внутри, необходимо зафиксировать машинку так, чтобы при стирке она не смещалась. А если нужно переставить технику, то предварительно необходимо достать отделение для засыпания средств для стирки, так как там всегда остается немного жидкости, которая при наклоне попадет внутрь.Проблемы с кнопкой "Включение"Нередко стиральную машинку не получается включить из-за неисправности кнопки "Включение". Самостоятельно установить, что именно случилось с кнопкой, не всегда возможно. Иногда причиной становится банальное засорение или залипание из-за загрязнения соседних элементов.Способ, которым можно вынуть кнопку для устранения засора, отличается в зависимости от типа стиральной машинки и модели. Если нет уверенности, что получится провести процедуру без ущерба, то лучше сразу вызвать мастера.Неисправен электронный модуль или программаторПоломку этих деталей можно предположить, если все провода целые, УБЛ работает исправно и нет ошибок в подключении электросхем. Причинами выхода из строя электронного модуля или программатора становятся неаккуратное обращение с техникой, перепады напряжения, попадание влаги или заводской брак.Самостоятельно разбирать и пытаться починить эти детали не стоит, так как без опыта и определенных знаний можно окончательно все сломать. К тому же эти элементы дорогостоящие, поэтому мастера обычно пытаются "спасти" уже имеющиеся.Не функционирует система блокировкиЕсли машинка включается, все индикаторы горят исправно и нет других очевидных поломок, но при запуске программы ничего не происходит – проблема может быть в системе блокировки люка. Как правило, пока дверца не будет заблокирована, машинка не начнет стирать. Неисправность УБЛ может быть связана с двумя причинами: если ток проходит, но механизм не срабатывает, значит, он полностью вышел из строя и нуждается в замене, а если ток не проходит, то поломку нужно искать в электронном модуле.Неисправность фильтра помехФильтр помех – это специальное устройство, которое при работе стиралки "гасит" электромагнитное излучение, способное вывести из строя другую технику. Когда этот элемент ломается, машинка не будет включаться и никакие индикаторы не будут гореть.Также это устройство помогает защитить внутреннюю электронную систему от перегорания. Это особенно важно, если стиральная машинка обладает большим количество функциональных возможностей – в ней больше элементов, которые могут повредиться при скачках напряжения. Именно поэтому важно своевременно менять этот фильтр, чтобы не допустить дальнейших поломок.ДиагностикаЕсли машинка включается, но программу все равно запустить не удается, есть несколько маркеров, по которым можно примерно понять, что случилось.Дверца люка не блокируетсяЕсли дверца машинки не закрывается или фиксируется неплотно, то она не начнет работать. Когда с замком все в порядке, то при закрытии будет характерный щелчок, но иногда этого не случается. Среди распространенных причин такой поломки можно выделить: перекос люка со временем или из-за износа деталей в замке, повреждения УБЛ, естественный износ уплотнителя.В качестве первичной диагностики можно попробовать закрыть дверцу при пустом барабане и запустить машинку на любой программе.Не светятся индикаторыЕсли после подключения стиральной машинки к сети никакие индикаторы на панели управления не загораются, то первым делом стоит проверить кнопку включения, целостность шнура и исправность розетки. Если все в порядке, то скорее всего причина в сломанном фильтре помех, программаторе или управляющем модуле. Дальнейшую диагностику может провести только специалист, так как дело во внутренней электронике и для работы с ней необходимы определенные знания.Индикаторы горят, а стирка не начинаетсяУ такой проблемы может быть множество причин, соответственно и диагностика тоже отличается:Индикаторы хаотично моргаютЕсли при включении машинки индикаторы на панели управления начинают хаотично моргать даже без постороннего воздействия, то скорее всего проблема в плате управления. Такое может произойти, если на нее попала влага или произошел резкий скачок напряжения. Самостоятельно диагностировать конкретную причину не получится, так как она связана с электроникой и потребуется помощь специалиста.РемонтВ зависимости от проблемы поломка устраняется либо ремонтом, либо заменой неисправной детали. Целесообразность починки старых деталей оценивает профессионал, так как самостоятельно без полной диагностики о таком судить сложно.В сервисеСамые распространенные поломки стиральной машины устраняются, как правило, на дому, но неисправности, связанные с электроникой, чаще всего требуют специального оборудования и ремонт возможен только в сервисе. При этом не всегда нужно полностью перевозить машинку. В зависимости от того, что именно вышло из строя, мастер может разобрать технику дома, взять с собой необходимые детали, а после восстановления вернуть все и установить обратно.Своими рукамиСвоими руками можно устранить только некоторые неисправности: прочистить фильтр-сетку, убрать загрязнения с уплотнителей и т.д. Тем не менее даже такие манипуляции лучше проводить только после инструктажа от профессионала. Важно помнить, что несмотря на то, что стиральная машина – это крупногабаритная техника, в ней множество мелких деталей и неправильное вмешательство может повлечь за собой череду фатальных нарушений в работе.Распространенные коды ошибокПрактически все современные модели стиральных машин оснащены своими датчиками и системами защиты, которые помогают определять проблему, мешающую исправной работе. Все такие проблемы имеют свои коды, которые выводятся на дисплей (при его наличии). Они могут отличаться в зависимости от конкретной модели, но чаще всего производители стараются использовать общие значения.Правила эксплуатации стиральной машиныЧтобы снизить риск внезапной поломки, важно соблюдать основные правила эксплуатации:Советы экспертовПомимо соблюдения правил эксплуатации, эксперты также подчеркивают важность правильного ухода за стиральной машинкой:

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https://ria.ru/20220407/stiralka-1782325866.html

https://realty.ria.ru/20230103/privychki-1840242798.html

https://ria.ru/20220406/pyatna-1782182795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, техника, ремонт