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"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия
"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия - РИА Новости, 09.03.2023
"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия
Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно?
2023-03-09T14:00
2023-03-09T14:00
2023-03-09T14:00
яснопонятно
общество
технологии
домашнее насилие
киберсталкинг
социальные сети
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"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия
Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно? Рассказывает председатель Координационного Совета Кризисного центра для женщин ИНГО Елена Болюбах.
audio/mpeg
"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия
Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно? Рассказывает председатель Координационного Совета Кризисного центра для женщин ИНГО Елена Болюбах.
audio/mpeg
О том, что такое сталкинг и как помочь его жертвам, рассказывает председатель Координационного Совета Кризисного центра для женщин ИНГО Елена Болюбах.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Антон БлохинСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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общество, технологии, домашнее насилие, киберсталкинг, аудио, социальные сети
ЯсноПонятно, Общество, Технологии, домашнее насилие, Киберсталкинг, Социальные сети
"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия
Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно?