https://ria.ru/20230309/stalking-1856756317.html

"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия

"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия - РИА Новости, 09.03.2023

"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия

Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно?

2023-03-09T14:00

2023-03-09T14:00

2023-03-09T14:00

яснопонятно

общество

технологии

домашнее насилие

киберсталкинг

социальные сети

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"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно? Рассказывает председатель Координационного Совета Кризисного центра для женщин ИНГО Елена Болюбах. audio/mpeg

"Для него отношения не закончились" — сталкинг как новая форма насилия Что движет людьми, которые начинают преследовать нас в социальных сетях? Как понять, где грань между навязчивым вниманием и реальной угрозой здоровью? И куда обращаться за помощью, когда кажется, что в полицию идти бессмысленно? Рассказывает председатель Координационного Совета Кризисного центра для женщин ИНГО Елена Болюбах. audio/mpeg

О том, что такое сталкинг и как помочь его жертвам, рассказывает председатель Координационного Совета Кризисного центра для женщин ИНГО Елена Болюбах.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Антон БлохинСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, домашнее насилие, киберсталкинг, аудио, социальные сети