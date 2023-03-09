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Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 09.03.2023
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12:48 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ssha-1856728328.html
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 09.03.2023
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая
Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:48
2023-03-09T12:48
в мире
россия
дмитрий песков
сша
китай
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались Пекином и носят скорее дежурный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам". "Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Китай и Россия углубляют сотрудничество, чтобы бросить вызов США.
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в мире, россия, дмитрий песков, сша, китай
В мире, Россия, Дмитрий Песков, США, Китай
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая

Песков: обвинения России и Китая в сотрудничестве ради вызова США носят дежурный характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались Пекином и носят скорее дежурный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам".
"Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Китай и Россия углубляют сотрудничество, чтобы бросить вызов США.
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