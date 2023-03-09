https://ria.ru/20230309/ssha-1856728328.html
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 09.03.2023
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая
Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:48
2023-03-09T12:48
2023-03-09T12:48
в мире
россия
дмитрий песков
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались Пекином и носят скорее дежурный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам". "Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Китай и Россия углубляют сотрудничество, чтобы бросить вызов США.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, сша, китай
В мире, Россия, Дмитрий Песков, США, Китай
Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая
Песков: обвинения России и Китая в сотрудничестве ради вызова США носят дежурный характер
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались Пекином и носят скорее дежурный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине
, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам".
"Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Китай и Россия углубляют сотрудничество, чтобы бросить вызов США.
"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию