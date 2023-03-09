https://ria.ru/20230309/ssha-1856728328.html

Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая

Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 09.03.2023

Песков прокомментировал доклад разведки США о сотрудничестве России и Китая

Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:48

2023-03-09T12:48

2023-03-09T12:48

в мире

россия

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Обвинения американской разведки в том, что Китай намерен поддерживать связи с Россией для продолжения попыток "бросить вызов" США, неоднократно опровергались Пекином и носят скорее дежурный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ежегодном докладе разведки США, посвященном основным угрозам, которые стоят перед страной, утверждается, что несмотря на реакцию ряда стран на спецоперацию РФ на Украине, "Китай будет поддерживать свои дипломатические, оборонные, экономические и технологические связи с Россией для продолжения попыток бросить вызов Соединенным Штатам". "Это неоднократно опровергалось из Пекина, поэтому это, опять же, такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Китай и Россия углубляют сотрудничество, чтобы бросить вызов США.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, дмитрий песков, сша, китай