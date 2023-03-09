https://ria.ru/20230309/ssha-1856717418.html

Существование России не входит в планы США, заявил Киселев

Существование России не входит в планы США, заявил Киселев - РИА Новости, 09.03.2023

Существование России не входит в планы США, заявил Киселев

Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки, заявил генеральный директор... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:17

2023-03-09T12:17

2023-03-09T12:19

россия

сша

азия

дмитрий киселев

институт стран азии и африки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172913_0:36:1400:824_1920x0_80_0_0_f4339714b145a976fefccd036d30830f.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По его словам, процесс, который происходит сегодня между Россией и США, которые возглавляют западную коалицию, абсолютно бескомпромиссный и неизбежный. "Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки по тем или иным причинам, по хищническим соображениям, по колониалистским, каким угодно, но задача стоит нас уничтожить просто, чтобы нас не было, расчленить, подчинить, как угодно, но именно так ставится вопрос", - сказал Киселев на подписании соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений с Институтом стран Азии и Африки. ИСАА МГУ является ведущим центром в области изучения Азии и Африки в России, сочетающим широкий спектр образовательной деятельности с исследованиями и аналитикой. Институт успешно совмещает классическое востоковедение и современные подходы в преподавании.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html

https://ria.ru/20230308/razvedka-1856615948.html

россия

сша

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, азия, дмитрий киселев, институт стран азии и африки, в мире