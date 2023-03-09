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Существование России не входит в планы США, заявил Киселев - РИА Новости, 09.03.2023
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12:17 09.03.2023 (обновлено: 12:19 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ssha-1856717418.html
Существование России не входит в планы США, заявил Киселев
Существование России не входит в планы США, заявил Киселев - РИА Новости, 09.03.2023
Существование России не входит в планы США, заявил Киселев
Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки, заявил генеральный директор... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:17
2023-03-09T12:19
россия
сша
азия
дмитрий киселев
институт стран азии и африки
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. По его словам, процесс, который происходит сегодня между Россией и США, которые возглавляют западную коалицию, абсолютно бескомпромиссный и неизбежный. "Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки по тем или иным причинам, по хищническим соображениям, по колониалистским, каким угодно, но задача стоит нас уничтожить просто, чтобы нас не было, расчленить, подчинить, как угодно, но именно так ставится вопрос", - сказал Киселев на подписании соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений с Институтом стран Азии и Африки. ИСАА МГУ является ведущим центром в области изучения Азии и Африки в России, сочетающим широкий спектр образовательной деятельности с исследованиями и аналитикой. Институт успешно совмещает классическое востоковедение и современные подходы в преподавании.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html
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россия, сша, азия, дмитрий киселев, институт стран азии и африки, в мире
Россия, США, Азия, Дмитрий Киселев, Институт стран Азии и Африки, В мире
Существование России не входит в планы США, заявил Киселев

Гендиректор "России сегодня" Киселев: существование целостной России не входит в планы США

© Вести неделиДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
© Вести недели
Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По его словам, процесс, который происходит сегодня между Россией и США, которые возглавляют западную коалицию, абсолютно бескомпромиссный и неизбежный.
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"Существование России как целостной страны и русских как целостного народа не входит в планы Соединённых Штатов Америки по тем или иным причинам, по хищническим соображениям, по колониалистским, каким угодно, но задача стоит нас уничтожить просто, чтобы нас не было, расчленить, подчинить, как угодно, но именно так ставится вопрос", - сказал Киселев на подписании соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов по ряду языковых направлений с Институтом стран Азии и Африки.
ИСАА МГУ является ведущим центром в области изучения Азии и Африки в России, сочетающим широкий спектр образовательной деятельности с исследованиями и аналитикой. Институт успешно совмещает классическое востоковедение и современные подходы в преподавании.
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