https://ria.ru/20230309/ssha-1856707511.html

МИД Китая призвал США думать о себе, прежде чем критиковать других

МИД Китая призвал США думать о себе, прежде чем критиковать других - РИА Новости, 09.03.2023

МИД Китая призвал США думать о себе, прежде чем критиковать других

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в четверг доклад американской разведки, рекомендовала США подумать о том, что они могут... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:50

2023-03-09T11:50

2023-03-09T11:50

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ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в четверг доклад американской разведки, рекомендовала США подумать о том, что они могут сделать для мира, прежде чем критиковать других. "Мы считаем, что, прежде чем критиковать другие страны, Соединенным Штатам, как вооруженной до зубов военной державе, следует поразмышлять, что они могут и должны сделать", - сказала Мао Нин. Она отметила, что Вашингтону следует пойти навстречу Пекину и вернуть отношения в нормальное, здоровое русло. "Это пойдет на пользу Китаю, США и всему миру", - подчеркнула дипломат. Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что КНР наращивает свои ядерные возможности для стратегического соперничества с США. Авторы доклада также предупреждают о растущей конкуренции США со стороны КНР в таких сферах, как космос и технологии. В докладе также говорится, что Пекин, несмотря на конфликт на Украине, продолжит дипломатические, оборонные и экономические связи с Москвой в пику Вашингтону.

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

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в мире, сша, китай