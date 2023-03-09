В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"
Global Times: США "мутят воду" в истории с "Северными потоками", чтобы скрыть факты
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вашингтон использует новые теории подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" для дестабилизации информационного поля и отведения от себя подозрений, посчитали авторы китайской газеты Global Times.
По мнению издания, Белый дом ведет нечестную информационную игру, сравнив американские СМИ, тиражирующие версию с некой "проукраинской группой", якобы взорвавшей трубопроводы, с дымовыми шашками.
"Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы мутить воду, одновременно усиливая сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников, говорят наблюдатели, предсказывая что расследование под эгидой ООН маловероятно", — пояснили авторы статьи.
При этом эксперты, опрошенные Global Times, также сходятся во мнении, что вся информационная кампания вокруг "Северных потоков" служит лишь для отвлечения внимания аудитории.
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"Если бы за саботажем стояли США, американцы определенно тщательно спланировали бы, как уничтожить или скрыть улики и замутить воду, чтобы ввести общественность в заблуждение", — заявил журналистам профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европустоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.