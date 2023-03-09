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В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023
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10:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html
В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"
В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023
В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"
Вашингтон использует новые теории подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" для дестабилизации информационного поля и отведения от себя... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:55
2023-03-09T10:55
в мире
технологии
китай
вашингтон (штат)
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оон
северный поток
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вашингтон использует новые теории подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" для дестабилизации информационного поля и отведения от себя подозрений, посчитали авторы китайской газеты Global Times.По мнению издания, Белый дом ведет нечестную информационную игру, сравнив американские СМИ, тиражирующие версию с некой "проукраинской группой", якобы взорвавшей трубопроводы, с дымовыми шашками."Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы мутить воду, одновременно усиливая сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников, говорят наблюдатели, предсказывая что расследование под эгидой ООН маловероятно", — пояснили авторы статьи.При этом эксперты, опрошенные Global Times, также сходятся во мнении, что вся информационная кампания вокруг "Северных потоков" служит лишь для отвлечения внимания аудитории.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европустоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.
https://ria.ru/20230309/potok-1856650878.html
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китай
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в мире, технологии, китай, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Технологии, Китай, Вашингтон (штат), США, Дмитрий Песков, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"

Global Times: США "мутят воду" в истории с "Северными потоками", чтобы скрыть факты

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вашингтон использует новые теории подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" для дестабилизации информационного поля и отведения от себя подозрений, посчитали авторы китайской газеты Global Times.
По мнению издания, Белый дом ведет нечестную информационную игру, сравнив американские СМИ, тиражирующие версию с некой "проукраинской группой", якобы взорвавшей трубопроводы, с дымовыми шашками.
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"Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы мутить воду, одновременно усиливая сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников, говорят наблюдатели, предсказывая что расследование под эгидой ООН маловероятно", — пояснили авторы статьи.
При этом эксперты, опрошенные Global Times, также сходятся во мнении, что вся информационная кампания вокруг "Северных потоков" служит лишь для отвлечения внимания аудитории.
«
"Если бы за саботажем стояли США, американцы определенно тщательно спланировали бы, как уничтожить или скрыть улики и замутить воду, чтобы ввести общественность в заблуждение", — заявил журналистам профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европустоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.
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В миреТехнологииКитайВашингтон (штат)СШАДмитрий ПесковООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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