https://ria.ru/20230309/ssha-1856693139.html

В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"

В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023

В Китае назвали истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"

Вашингтон использует новые теории подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" для дестабилизации информационного поля и отведения от себя... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:55

2023-03-09T10:55

2023-03-09T10:55

в мире

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северный поток

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вашингтон использует новые теории подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" для дестабилизации информационного поля и отведения от себя подозрений, посчитали авторы китайской газеты Global Times.По мнению издания, Белый дом ведет нечестную информационную игру, сравнив американские СМИ, тиражирующие версию с некой "проукраинской группой", якобы взорвавшей трубопроводы, с дымовыми шашками."Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы мутить воду, одновременно усиливая сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников, говорят наблюдатели, предсказывая что расследование под эгидой ООН маловероятно", — пояснили авторы статьи.При этом эксперты, опрошенные Global Times, также сходятся во мнении, что вся информационная кампания вокруг "Северных потоков" служит лишь для отвлечения внимания аудитории.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европустоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.

https://ria.ru/20230309/potok-1856650878.html

https://ria.ru/20230309/tsru-1856654828.html

китай

вашингтон (штат)

сша

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, китай, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, оон, северный поток, авария на "северных потоках"