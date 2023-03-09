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"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии - РИА Новости, 09.03.2023
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10:08 09.03.2023 (обновлено: 10:59 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ssha-1856681732.html
"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии
"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии - РИА Новости, 09.03.2023
"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии
США теряют свое господство в мире из-за украинского конфликта, написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в статье для The... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:08
2023-03-09T10:59
в мире
сша
россия
нато
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США теряют свое господство в мире из-за украинского конфликта, написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в статье для The American Conservative.В течение десятилетий Америка считала себя главенствующей и непревзойденной мировой державой, но теперь все изменилось. И по мере того, как авторитет и мощь США падают, все больше стран начинают объединяться, чтобы защитить себя от "американского хищничества", утверждает обозреватель.Отступление "самых мощных вооруженных сил в истории человечества" из Афганистана, американские санкции, введенные против России, которые нанесли большой ущерб Европе, а также поведение Вашингтона после диверсий на газопроводах "Северного потока" привели к тому, что союзники Штатов начинают сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества с Америкой, а остальные страны объединяются и постепенно становятся сильнее.Тем не менее, как утверждает эксперт, Вашингтон и американские СМИ продолжают продвигать идею непоколебимости и главенства Соединенных Штатов, что может привести к плачевным последствиям как для Запада, так и для самой Америки. Однако украинский кризис показал, что на самом деле влияние США постепенно сходит на нет.О'Нил-младший призвал американцев "наконец-то проснуться", освободить себя от влияния пропаганды и заставить своих лидеров прекратить поддерживать этот конфликт, пока он не перерастет в третью мировую войну.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856655417.html
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в мире, сша, россия, нато, украина
В мире, США, Россия, НАТО, Украина
"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии

Обозреватель TAC О’Нил: Соединенные Штаты потеряли свое мировое господство из-за Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США теряют свое господство в мире из-за украинского конфликта, написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в статье для The American Conservative.
«
"Мы наблюдаем предсмертные муки однополярной гегемонии Соединенных Штатов над значительной частью мира", — пишет автор материала.
В течение десятилетий Америка считала себя главенствующей и непревзойденной мировой державой, но теперь все изменилось. И по мере того, как авторитет и мощь США падают, все больше стран начинают объединяться, чтобы защитить себя от "американского хищничества", утверждает обозреватель.
Отступление "самых мощных вооруженных сил в истории человечества" из Афганистана, американские санкции, введенные против России, которые нанесли большой ущерб Европе, а также поведение Вашингтона после диверсий на газопроводах "Северного потока" привели к тому, что союзники Штатов начинают сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества с Америкой, а остальные страны объединяются и постепенно становятся сильнее.
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Тем не менее, как утверждает эксперт, Вашингтон и американские СМИ продолжают продвигать идею непоколебимости и главенства Соединенных Штатов, что может привести к плачевным последствиям как для Запада, так и для самой Америки. Однако украинский кризис показал, что на самом деле влияние США постепенно сходит на нет.
«

"Вопреки многочисленным утверждениям о том, что русские падут от шока и трепета от "санкций из ада", рубль не рухнул, как предсказывал Джо Байден. У США и их клиентов из НАТО заканчиваются боеприпасы и оружие для отправки на Украину, которая по их приказу заливается кровью. Похоже, что Россия будет неуклонно добивать украинскую армию", — отметил эксперт.

О'Нил-младший призвал американцев "наконец-то проснуться", освободить себя от влияния пропаганды и заставить своих лидеров прекратить поддерживать этот конфликт, пока он не перерастет в третью мировую войну.
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