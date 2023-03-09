https://ria.ru/20230309/ssha-1856681732.html

"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии

"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии - РИА Новости, 09.03.2023

"Пора проснуться". В США признали неприятную правду о своем влиянии

США теряют свое господство в мире из-за украинского конфликта, написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в статье для The... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:08

2023-03-09T10:08

2023-03-09T10:59

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США теряют свое господство в мире из-за украинского конфликта, написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в статье для The American Conservative.В течение десятилетий Америка считала себя главенствующей и непревзойденной мировой державой, но теперь все изменилось. И по мере того, как авторитет и мощь США падают, все больше стран начинают объединяться, чтобы защитить себя от "американского хищничества", утверждает обозреватель.Отступление "самых мощных вооруженных сил в истории человечества" из Афганистана, американские санкции, введенные против России, которые нанесли большой ущерб Европе, а также поведение Вашингтона после диверсий на газопроводах "Северного потока" привели к тому, что союзники Штатов начинают сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества с Америкой, а остальные страны объединяются и постепенно становятся сильнее.Тем не менее, как утверждает эксперт, Вашингтон и американские СМИ продолжают продвигать идею непоколебимости и главенства Соединенных Штатов, что может привести к плачевным последствиям как для Запада, так и для самой Америки. Однако украинский кризис показал, что на самом деле влияние США постепенно сходит на нет.О'Нил-младший призвал американцев "наконец-то проснуться", освободить себя от влияния пропаганды и заставить своих лидеров прекратить поддерживать этот конфликт, пока он не перерастет в третью мировую войну.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856655417.html

https://ria.ru/20230308/kitay-1856631705.html

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в мире, сша, россия, нато, украина