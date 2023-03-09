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Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена "Азова"* Тайры - РИА Новости, 09.03.2023
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04:00 09.03.2023 (обновлено: 05:18 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ssha-1856656589.html
Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена "Азова"* Тайры
Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена "Азова"* Тайры - РИА Новости, 09.03.2023
Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена "Азова"* Тайры
Посол России в США Анатолий Антонов назвал позорным факт награждения в Белом доме представительницы украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T04:00
2023-03-09T05:18
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал позорным факт награждения в Белом доме представительницы украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) Юлии Паевской, известной как Тайра.Он отметил, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии "Азова"*, который использует символику гитлеровской Германии. "В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели "насолить" России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от "коричневой чумы", – заявил посол.Паевской в Международный женский день присудили награду International Women of Courage Award. Награду ей вручали госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.* Террористическая организация, запрещенная в России
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анатолий антонов, энтони блинкен, джилл байден, германия, россия, сша, в мире
Анатолий Антонов, Энтони Блинкен, Джилл Байден, Германия, Россия, США, В мире
Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена "Азова"* Тайры

Посол России Антонов назвал позором награждение в Белом доме члена "Азова"* Юлии Паевской

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал позорным факт награждения в Белом доме представительницы украинского националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) Юлии Паевской, известной как Тайра.
«

"Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов", – говорится в заявлении главы дипмиссии.

Он отметил, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии "Азова"*, который использует символику гитлеровской Германии.
"В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели "насолить" России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от "коричневой чумы", – заявил посол.
Паевской в Международный женский день присудили награду International Women of Courage Award. Награду ей вручали госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден.

* Террористическая организация, запрещенная в России
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Посольство России раскритиковало отношение госдепа к встречам с Антоновым
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Анатолий АнтоновЭнтони БлинкенДжилл БайденГерманияРоссияСШАВ мире
 
 
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