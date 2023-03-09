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Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии - РИА Новости, 09.03.2023
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02:26 09.03.2023 (обновлено: 05:28 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ssha-1856653732.html
Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии
Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии - РИА Новости, 09.03.2023
Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии
Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T02:26
2023-03-09T05:28
в мире
сирия
сша
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку документа с призывом к президенту США Джо Байдену вывести американских военных из Сирии проголосовали только 103 законодателя, 321 высказался против.Соавтор резолюции конгрессмен Мэтт Гетц настаивал на том, что администрация должна объяснить присутствие американских сил в Сирии или вывести их оттуда, а палата представителей должна высказать свою позицию о предмете.Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230305/siriya-1855976220.html
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в мире, сирия, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, Сирия, США, Джо Байден, Конгресс США
Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии

Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку документа с призывом к президенту США Джо Байдену вывести американских военных из Сирии проголосовали только 103 законодателя, 321 высказался против.
Соавтор резолюции конгрессмен Мэтт Гетц настаивал на том, что администрация должна объяснить присутствие американских сил в Сирии или вывести их оттуда, а палата представителей должна высказать свою позицию о предмете.
Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вертолеты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Дамаск осудил визит главы Комитета начштабов армии США на север Сирии
5 марта, 15:46
 
В миреСирияСШАДжо БайденКонгресс США
 
 
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