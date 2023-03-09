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Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии

Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии - РИА Новости, 09.03.2023

Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск из Сирии

Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T02:26

2023-03-09T02:26

2023-03-09T05:28

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских войск из Сирии, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку документа с призывом к президенту США Джо Байдену вывести американских военных из Сирии проголосовали только 103 законодателя, 321 высказался против.Соавтор резолюции конгрессмен Мэтт Гетц настаивал на том, что администрация должна объяснить присутствие американских сил в Сирии или вывести их оттуда, а палата представителей должна высказать свою позицию о предмете.Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230305/siriya-1855976220.html

сирия

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в мире, сирия, сша, джо байден, конгресс сша