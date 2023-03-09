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В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет
В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 09.03.2023
В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет
США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T00:53
2023-03-09T00:53
2023-03-09T05:29
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон. "В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС", - заявил он на слушаниях в конгрессе.Коттон добавил, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.
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сша, в мире
В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет
Американский генерал Коттон: США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон.
"В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС", - заявил он на слушаниях в конгрессе.
Пентагон: США не вступят в гонку вооружений, создавая гиперзвуковые ракеты
Коттон добавил, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.