https://ria.ru/20230309/ssha-1856648791.html

В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет

В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 09.03.2023

В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет

США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T00:53

2023-03-09T00:53

2023-03-09T05:29

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон. "В конце 2023 года армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС", - заявил он на слушаниях в конгрессе.Коттон добавил, что разработка и развертывание гиперзвуковых ракет являются для командования приоритетом.

https://ria.ru/20221209/gonka-1837365262.html

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