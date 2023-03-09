В Госдуму внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ
Правительство внесло в Госдуму проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки сжиженного природного газа
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%.
Законопроект поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. В перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, по его словам, добавляются перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от Единой системы газоснабжения, к которым экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали.
Речь идет, прежде всего, о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находятся огромные запасы природного газа – в целом около 3 триллионов кубических метров, говорил премьер-министр. Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке, резюмировал Мишустин.
Законопроект также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Это, согласно пояснительной записке, "позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства".
Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".