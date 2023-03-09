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В Госдуму внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ - РИА Новости, 09.03.2023
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22:54 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/spg-1856886966.html
В Госдуму внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ
В Госдуму внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ - РИА Новости, 09.03.2023
В Госдуму внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T22:54
2023-03-09T22:54
экономика
россия
красноярский край
михаил мишустин
газпром
госдума рф
ямал спг
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Законопроект поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. В перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, по его словам, добавляются перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от Единой системы газоснабжения, к которым экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали. Речь идет, прежде всего, о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находятся огромные запасы природного газа – в целом около 3 триллионов кубических метров, говорил премьер-министр. Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке, резюмировал Мишустин. Законопроект также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Это, согласно пояснительной записке, "позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства". Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
https://ria.ru/20230307/novak-1856296614.html
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экономика, россия, красноярский край, михаил мишустин, газпром, госдума рф, ямал спг, правительство рф, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ненецкий автономный округ
Экономика, Россия, Красноярский край, Михаил Мишустин, Газпром, Госдума РФ, Ямал СПГ, Правительство РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ненецкий автономный округ
В Госдуму внесли проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ

Правительство внесло в Госдуму проект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки сжиженного природного газа
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Законопроект поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. В перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, по его словам, добавляются перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от Единой системы газоснабжения, к которым экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали.
Речь идет, прежде всего, о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, где находятся огромные запасы природного газа – в целом около 3 триллионов кубических метров, говорил премьер-министр. Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке, резюмировал Мишустин.
Законопроект также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Это, согласно пояснительной записке, "позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морского и речного судоходства".
Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
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17 февраля, 14:21
 
ЭкономикаРоссияКрасноярский крайМихаил МишустинГазпромГосдума РФЯмал СПГПравительство РФЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ненецкий автономный округ
 
 
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